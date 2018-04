Ayer Verónica Lozano dedicó un escueto espacio en Cortá por Lozano para contar por qué el panelista escrachado por Natacha Jaitt no estaba en el ciclo. "Este fin de semana se viralizaron imágenes íntimas de nuestro compañero Juan Cruz. La verdad que quedamos todos en shock. La producción se pudo comunicar con él y pidió una semana. Le hemos concedido esta semana. Es un tema muy sensible y por el momento no hay nada más que informar. Juan no está hoy en el programa a pedido de él", explicó la conductora.

Sin embargo, hoy se confirmó que Telefe y la productora Kuarzo decidió en común acuerdo desvincular a Sanz de Cortá por Lozano, según informó el periodista Pablo Montagna en La Nación.

La negociación entre el canal y la productora se llevó adelante en dos largas reuniones en las que se decidió la desvinculación de mutuo acuerdo. Para evitar que el periodista no se quede sin trabajo, la productora baraja la posibilidad de incorporarlo en algunos de los envíos de su canal KZO.

La noticia fue celebrada por Jaitt, quien a través de su cuenta de Twitter pidió la cárcel para el panelista que -según ella- es "cómplice" de los abusos a jugadores de Independiente por parte de Leonardo Cohen Arazi.

Tras la difusión del comprometido material, Sanz realizó su descargo en el programa Implacables, a través de un email que fue leído en vivo por Daniel Gómez Rinaldi en el programa de Susana Roccasalvo. "Sólo piensen que tengo dos hijas chiquitas, por favor, y una vida destrozada. Ni yo entiendo la maldad y la brutalidad de hacer eso con alguien", aseguró Sanz.

En representación suya, el abogado Mariano Cúneo Libarona habló también en el programa, y explicó que su defendido se siente sumamente agraviado.

El caso de Ivana Nadal

Kuarzo vivió una situación similar en 2016 cuando se filtraron imágenes privadas de Ivana Nadal, que era la cara central de Escape Perfecto. Cuando estalló la situación fue trasladada a Canal KZO pero poco a poco fue perdiendo pantalla. Hoy en día participa en el programa del lado B del fútbol "Arroban".

