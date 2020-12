Conocé los detalles de la vuelta de los casinos: horarios, juegos y protocolos

Alfredo Mónaco, presidente del Instituto de Juegos de Azar de Neuquén. Alfredo Mónaco, titular del IJAN.

Para facilitar el cuidado de los jugadores, no solo han capacitado a su personal, sino que se han encargado de dejar los salones preparados. “Va a haber una máquina prendida y una apagada para que no se junte gente. Además habilitamos espacios abiertos para que circule bien el aire y no haya riesgo de contagios”, aseguró el referente de la provincia.

Durante los nueve meses de inactividad, las distintas empresas del juego en la provincia se han visto complicadas por la situación económica general, pero también por los gastos fijos que han tenido. “Fueron meses de pagar sueldos, alquileres y servicios sin tener ningún tipo de ingreso por el juego”, contó el dirigente.

Es por eso que creen que llevará un buen tiempo recuperar el ritmo previo a marzo. “Somos optimistas, pero sabemos que 2021 va a ser un año de recuperación económica”, explicó. Por el momento, los problemas parecen quedar atrás y eligen enfocarse en la reanudación de la actividad. “Lo importante es que la gente puede volver a jugar y eso es un motivo de felicidad. Por el momento el único objetivo es poder encontrar una estabilidad, por lo que no estamos preocupados por habilitar las barras y la comida dentro de los salones”, aseguró Mónaco.

Casino vacío coronavirus La vuelta de los casinos en la provincia.

Los que también festejan son los casi 700 empleados que hay en toda la provincia, aunque no pueden regresar todos a sus puestos. “Se irán turnando para evitar contagios y tener que cambiar los equipos completos. Lo importante es que van a volver a laburar”, explicó Mónaco.

Juego ilegal en la provincia

Los casinos, que viven del juego no solo han tenido que luchar contra el parate de la pandemia que los complicó con las “salas cerradas, gastos fijos y sin ningún tipo de ayuda”. Sino que han tenido que luchar contra los sitios web de juego ilegal que han aparecido en esta cuarentena.

“Estos representan un peligro, no solo para nosotros como reguladores del juego, sino para la gente porque no saben ni de dónde viene ni adónde va la plata”, explicó Mónaco. Es por eso que se han puesto en contacto con Mercado Pago para evitar su funcionamiento. “Es recomendable que no jueguen porque hay altos riesgos de estafa”, agregó.

Desde el IJAN saben que es cuestión de tiempo poder agilizar los protocolos y habilitar ruletas y naipes y para ello su titular solicita a la gente: “Esperamos que acaten las medidas protocolares para cuidar la salud de todos y poder volver a activar la actividad que tantos nos gusta”.