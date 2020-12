"Conseguimos más que una ley, es un acontecimiento épico"

El 8 de marzo de 2001, mientras el país se sumergía en una crisis profunda, tres militantes feministas de Neuquén levantaron en alto una bandera que haría historia : “Anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir” . Dos décadas después, una de esas pioneras, Ruth Zurbriggen, anunció el triunfo de la marea verde ante miles de mujeres que celebraron la ley en el Parque Central.

- Es inmenso que cerremos así un año tan difícil; logramos un acontecimiento épico. Se acaba de votar que este Estado reconoce por fin en una ley que la decisión de abortar no está mal y tanto es así que va a dar alojo en el sistema de salud para que se transite de manera segura, gratuita y cuidada.

-¿Cómo vivieron la votación en el Senado?

- Todavía como que no caemos, hay que dejar que las sensaciones en el cuerpo sigan su curso. Son días para celebrar y reivindicar la determinación del hacer colectivo acumulado de tantos años, que tuvo su efecto más desbordante con la marea verde en 2018.

-¿Cuándo fue tu primera marcha por el aborto legal?

-Me acuerdo perfectamente porque fue el 8 de marzo del 2001 y coincidió con el lanzamiento público de La Revuelta como colectiva. Fue una marcha convocada por una multisectorial de mujeres y la bandera que llevamos las únicas tres activistas que formábamos parte de La Revuelta en ese momento decía: “Anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.

-Fue un camino largo.

- Ese primer momento fue muy importante; se me viene a la memoria y me hace pensar cuándo dimos el salto, cómo hicimos que sea posible. Tengo el registro de 2005, cuando armamos la Campaña por el Aborto Legal en Neuquén y las entrevistas despectivas de por qué tenemos que hablar con esas asesinas. Eran muros de género contra este tema y me pregunto cuándo dimos el salto para que las conversaciones se cierren diciendo “que sea ley”, como pasó en estos días.

-¿Cómo impacta la ley en Neuquén?

- Con la convicción de que la lucha vale la pena y el reconocimiento de más dignidad, más justicia, más libertades y más posibilidades para los proyectos de vida. Tiene efectos concretos en la subjetividad y efectos materiales porque, una vez que esté reglamentada, nos vamos a encargar como movimiento de que así sea.

-¿La provincia debe adherir?

-Es una ley de orden público y no es que las provincias pueden acatar o no. Todo lo que la reglamentación indique tendrán que llevarlo adelante.

-¿Puede extenderse a países vecinos?

-Estamos convencidas de que va a ser así. Por eso, conseguimos mucho más que una ley, es un acontecimiento épico. Como Socorristas, somos parte de una red de toda Latinoamérica y el Caribe conformada por 21 colectivas de 17 países y eso da cuenta de que este movimiento trasciende las fronteras.

Desigualdades dentro de la provincia

La referente feminista Ruth Zurbriggen recalcó que el próximo paso de la marea verde neuquina será desarmar las desigualdades en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos.

“Hubo una senadora que insistió con esto porque no podemos desconocer las desigualdades de acceso que hay actualmente en el país en todos los temas vinculados a la salud sexual y reproductiva, tanto entre provincias como al interior de cada una”, señaló.

Agregó que esas discrepancias son evidentes con la ley de Educación Sexual Integral, la de salud reproductiva y el fallo FAL de la Corte Suprema, que ratificó el aborto por causales.

Indicó que, en Neuquén, “a la hora de garantizar esos derechos, hoy no es lo mismo el equipo de ginecología del hospital Horacio Heller que el de Zapala o Cutral Co y esas desigualdades son las que habrá que modificar con esta nueva ley para que de verdad el acceso esté garantizado en las mejores condiciones”.