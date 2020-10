Consultá el horóscopo de este sábado 24 de octubre

Todo indica que estás pensando en volar del nido familiar. No temas enfrentar nuevos retos. Los miedos son normales, pero vos podés. Confiá en tus propias capacidades para alcanzar la independencia que tanto deseas. Las predicciones indican que es importante que lo hables con tus padres. Confiá.

Tauro | 21 de abril - 21 de mayo

Se estabiliza tu economía, así que podrás planificarte con los pagos atrasados. Según el horóscopo, es un buen día para levantarse de la cama y reorganizar tus finanzas. Proyectá eso que has tenido en mente durante tanto tiempo pero que no te atrevés. El momento es ahora, antes que termine octubre.

Géminis | 22 de mayo - 22 de junio

Sentís que el mundo se te viene abajo y es normal. Hoy debés alejar los pensamientos negativos porque atraés lo que pensás. Recibir una guía profesional es clave para que salgas de ese lugar. Solo si vos lo permitís, tendrás un fin de semana emocionante. Según predicciones, tené cuidado con una chica de cabello largo y oscuro, no tiene buenas intenciones.

Cáncer | 23 de junio - 23 de julio

La paciencia es la que te ha llevado a donde estás. No la pierdas ahora. El horóscopo indica que es tiempo de planificar lo que querés lograr esta semana. Nadie dijo que será fácil, pero con la perseverancia vas a conseguir lo que buscás. Predicciones indican que tenés que usar algo verde hoy, lo que sea. El destino te va a demostrar por qué.

Leo | 24 de julio - 23 de agosto

No caigas en provocaciones Leo. El ambiente familiar se ha vuelto pesado, pero no podés apagar el fuego con más fuego. Buscá otro camino que logre una conciliación en casa. El dinero no tiene familia ni amigos, recordalo.

Virgo | 24 de agosto - 23 de septiembre

El horóscopo indica que hoy amanecés pensando en una persona que no debés. Tenés que replantearte muchas cosas en el amor. El camino correcto es la búsqueda de la paz interior, por eso es importante que recuerdes que vos sos primero.

Libra | 24 de septiembre - 23 de octubre

La presencia de un niño en casa puede reactivar esas ganas de tener un nene. Es normal. Planificalo antes. Las predicciones indican que el momento propicio para intentarlo es en noviembre, esperá a que termine octubre. Anotalo.

Escorpio | 24 de octubre - 22 de noviembre

Vos sabés que la envidia te rodea. Tenés que sacudirtela. Alejá a aquellas personas que no te están haciendo bien. Ya sabés quiénes son. Con la cortesía no será suficiente, pero evitá el conflicto. Cautela.

Sagitario | 23 de noviembre - 21 de diciembre

Existen dos tipos de problemas: los tuyos y los del resto. No abarques todo vos solo. Dejá que los demás resuelvan sus cosas, vos tenés las tuyas y son muchísimas. Por la voluntad de ayudar a todo el mundo, podés salir perjudicado. Priorizá. Rojo es tu color para este finde.

Capricornio | 22 de diciembre - 20 de enero

Esa nostalgia que te tiene mal desde la semana pasada pasará. Vos tenés la capacidad de pensar claramente. Tenés que ser un toque más frío. Guardá las emociones para quienes realmente sumen. Hoy el cosmos será tu guía. Serenidad es la clave.

Acuario | 21 de enero - 19 de febrero

Un hombre fornido y alto va a proponerte un negocio que podría involucrar a tu familia. Pensalo antes de tomar cualquier decisión. Las inversiones tenés que hacerlas con inteligencia. Ese hombre no tiene malas intenciones, pero tené cuidado. Hay gente a su alrededor que no es tan buena.

Piscis | 20 de febrero - 20 de marzo

Comprate eso que has querido durante tanto tiempo. Amanecés pensando en eso más que nunca. No dudés más y premiate. Evitá comentarlo con los demás. Hay alguien cerca que se enoja cuando te pasan cosas buenas, ya vos sabés quién es.