“Estaba volviendo a mi casa de ir al cajero y comprar y me pararon en el control. Les entregué toda la documentación, del auto y mía. Y me pidieron un permiso para circular a lo que le respondí, ¿De qué permiso me hablas? Y yo creo que eso lo sacó”, confió Giselle a LM Neuquén al ser consultada sobre lo vivido el pasado sábado al mediodía en un control policial sobre calle San Martín al 4600, casi Rodhe.

La docente, quien detalló que las bolsas con las compras estaban en el baúl de su Gol, destacó que, a partir de ese momento, “todo se empezó a poner muy sacado”. “Les pedí que me dejaran seguir, me venían, me rodeaban, todos policías masculinos. Me pedían un permiso, pero les dije que había ido a comprar y que no hacía falta el permiso para ello, por lo que me dejara ir a mi casa que estaba a tres cuadras”, contó la mujer.

Tras ello, ella aseguró que se acercó otro policía, vestido de negro, “quien fue el abusivo principal y me dijo que me iban a secuestrar el auto, a lo que me negué porque no estaba infringiendo ninguna ley”. Acto siguiente, la mujer denunció que ese efectivo abrió la puerta del lado del conductor, pasó por encima de ella y sacó la llave del tambor de encendido, con el auto en marcha, y que, por eso, ella decidió bajar del auto.

“Las llaves están dobladas, les pregunté quien se haría cargo y después otro policía las metió a la fuerza y me dijo, `ves, no pasa nada`”, expresó Giselle, quien no recuerda el tiempo exacto que pasó en ese lugar. De allí, la llevaron demorada a la Comisaría 16, donde la notificaron de las causas en su contra y cerca de las 15, volvió a su casa caminando.

La docente confió que intentó averiguar donde habían llevado su auto y la identidad de los efectivos que estaban en el control, pero que no pudo obtener información. Más tarde, le contó lo sucedido a una amiga y colega, y tras varios mensajes e intercambio de opiniones, decidió hacer pública la situación.

“Me daba miedo, porque es la Policía, pero al final, acepté hacerlo público porque fue un atropello. Me esposaron, eso me quedo resonando, así como el trato del policía que estaba en la comisaría, que me hablaba amable, pero irónico”, resaltó. Además, confió que a través de los abogados del gremio Aten, radicó una denuncia penal en la fiscalía por abuso de autoridad contra los efectivos que estaban ese día en el control.

La versión oficial de la Policía

LM Neuquén dialogó con la comisario Mónica Torres, coordinadora operativa de la zona oeste de la Dirección de Seguridad Neuquén, en relación a la denuncia de la docente y el accionar policial. En este sentido, la comisario detalló que todo ocurrió en el marco de un operativo de control del aislamiento social preventivo, dispuesto por el gobierno nacional, en el barrio San Lorenzo.

“Los efectivos que realizaban el control procedieron a detener a un auto que circulaba en dirección oeste. Al detener la marcha, se le pide a la conductora los datos personales de ella y del vehículo y esta persona, reacia y quejándose en todo momento, exhibió una licencia de conducir, que la mostró y guardó rápidamente, sin dar tiempo a constatar ningún dato”, explicó Torres, con respecto a la documentación que se le solicitó a la mujer.

Luego, aclaró que “en ningún momento se le pidió el permiso único para circular” y que son muchas las personas que dicen que va a comprar o a la farmacia, las que tras mostrar la documentación personal y del vehículo, se las deja continuar.

Sin embargo, la comisario resaltó que la mujer no exhibió ninguna documentación y que “decía en todo momento que se tenía que ir”. “En un momento quiso irse y casi atropelló a un efectivo que estaba haciendo la cobertura del operativo y por eso se la demoró”, explicó sobre la detención.

“El auto quedó secuestrado porque no mostró ninguna documentación y a ella se la llevó demorada, y se le inició una causa por el artículo 205”, confió Torres y negó que se le haya iniciado otro tipo de causa penal.

Por otra parte, tras la denuncia penal de la docente contra los efectivos por abuso de autoridad, Torres destaco que la Policía inició una investigación administrativa interna, “tanto por los dichos de ella como de los efectivos, para corroborar que es lo que pasó”.