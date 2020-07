A partir de la adhesión de Neuquén al Plan Estratégico del Ministerio de Salud de la Nación para regular el uso de plasma de pacientes recuperados de Codiv-19 comenzaron con la colecta para usos terapéuticos. Primero los captaron telefónicamente y ahora a través de un llamado público.

La donación de plasma tiene una metodología similar a la de sangre: se hace una punción en cualquier vena de alguno de los brazos para obtener el material. “Solamente se extrae el plasma que tiene los anticuerpos que pueden se infundidos en el enfermo. La donación lleva unos 45 minutos”, aseguró Iñiguez.

Además, señaló que los recuperados, si así lo deciden, pueden volver a donar a los diez días y eso aumenta las posibilidades de contar con este recurso. A fines de la semana pasada se comenzó a utilizar este plasma de convalecientes, en pacientes infectados internados en el hospital Castro Rendón.

En ese sentido, el coordinador indicó que si bien no forma parte de la Unidad Covid-19, se enteraron que la evolución no mostró “grandes cambios”. Sin embargo, Iñiguez sostuvo que sabían que “se trata de pacientes bastante críticos, pero el tratamiento no le agregó ningún daño ninguno de ellos, porque es seguro".

Además, explicó que la eficacia está por verse en cada uno de los pacientes, ya que la evolución es diferente. “No es la cura, tampoco es un invento de Argentina. Es un tratamiento que viene a sumar a otros, en coordinación con esquemas de terapia. Estamos trabajando en aplicar los criterios para que el paciente se recupere más pronto, evitar que vaya a una cama con respirador y que salga antes del hospital”, agregó.

El coordinador de la Red de Hemoterapia de la Provincia dijo que la producción de plasma de convalecientes tiene como principal efector al centro Regional de Hemoterapia, que está aledaño al hospital Bouquet Roldán. Al tiempo que señaló que en los próximos días se sumarán algunos hemocentros del subsector privado para sumar a la producción de plasma de convalecientes y poder asistir a pacientes internados en clínicas privadas.

“También se están sumando las unidades centinelas, el operativo detectar con un abordaje territorial que está sumando hisopados y testeos. Hay un aumento de casos sospechosos lo que lleva a un aumento de hisopados y testeos”, añedió.