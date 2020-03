Coronavirus: le pegan a un joven sólo por ser asiático

La semana pasada, la vicerrectora de la Universidad de Oxford, Louise Richardson, envió un correo electrónico al personal advirtiendo que muchos de sus estudiantes y personal son de origen asiático y que se habían sentido aislados o incluso sospechosos, especialmente cuando usan máscarillas faciales. “Todos somos conscientes de que este es un virus altamente infeccioso y que el número de casos en el Reino Unido, aunque significativamente menor que en muchos otros países, está creciendo diariamente”, dijo la decana en su mensaje que fue publicado en el sitio Oxford Mail. Hasta el momento, el número de casos de personas que resultaron estar infectadas con el Covid-19 aumentó a 116 y el jueves pasado el coronavirus se cobró la primera víctima fatal en el Reino Unido. De todos modos, las autoridades del gobierno británico intentaron llamar a la calma a los habitantes, buscando que no crezca la paranoia ni, mucho menos, que se propaguen casos como el de este joven de Singapur.

“De la nada, uno me pegó en la cara y cuando todavía estaba sorprendido, vino otro y también me agredió. Me decían ‘no queremos tu coronavirus en mi país’”. Jonathan Mok el joven agredido. es de singapur y estudió dos años en Inglaterra

España se sacude con tres nuevas muertes

Tres personas que estaban diagnosticadas con Covid-19 murieron ayer en España, lo que elevó a seis el número de víctimas fatales por esta enfermedad en el país europeo, donde hay más de 400 infectados. La epidemia llevó a las autoridades sanitarias a extremar las medidas de prevención en las residencias y centros para adultos mayores, el grupo más vulnerable a esta enfermedad. Uno de los fallecidos reportado ayer es un hombre de 91 años que se encontraba internado en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid y padecía patologías previas, igual que las demás víctimas. Otro hombre de 76 años con neumonía murió en el Hospital Infanta Elena de Valdemoro, en la Comunidad de Madrid, y el restante, de 87 años, estaba internado desde el 29 de febrero en un centro hospitalario de Zaragoza. La víctima de Valdemoro era usuario de un centro de día para mayores donde hay otros 19 contagios, de los cuales cuatro se encuentran en estado grave, por lo que tras confirmarse varios casos las autoridades locales cerraron la institución. En Madrid hay otra residencia de ancianos con personas infectadas con el CovidD-19, concretamente ocho internos y una trabajadora del centro, donde vivía también la tercera víctima mortal por coronavirus registrada en España, una mujer de 99 años.