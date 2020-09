¿Cómo surgió la propuesta de comenzar a trabajar en el Laboratorio Central?

La decisión parte de poder sumarme al trabajo que yo conocía del Laboratorio Central de mi época como ministro de Salud. Desde Ciudadanía trabajamos ayudando a la gente a prevenir, pero con el aumento de los hisopados, vimos que el Laboratorio era el lugar para dar una mano. Son muchos los que han venido a colaborar: bioquímicos de otros lugares, de la Universidad, de la Policía, más todo el personal fijo del Laboratorio. Son unas 12 personas por turno que tratamos de bajar un poco la gran cantidad de muestras.

¿Cómo es un día en su vida desde hace una semana, cuando inició estas tareas?

Me levanto a las 6 de la mañana y repaso todas las actividades en el Ministerio. Veo cómo puedo organizar el día sabiendo que a las 8 me sumo al trabajo del laboratorio. Hay muchas tareas para hacer y yo me sumo a la que me indiquen, pero últimamente me toca hacer la extracción cuando llega un hisopado. Cada vez que agarro un hisopo pienso en la familia de neuquinos que hay detrás esperando el resultado, pienso en su angustia y en la necesidad de prevenir para que esas cosas se eviten. A las 14 salgo del laboratorio, me baño y lavo la ropa. Y continúo mis tareas en el Ministerio de Ciudadanía.

¿Por qué es importante que se hayan sumado los funcionarios?

Lo importante es tener el resultado en el menor tiempo posible. Que nos hayamos sumado es un alivio para la gente del Laboratorio, que está trabajando desde hace siete meses a un ritmo impresionante. Este último tiempo se ha incrementado la cantidad de muestras y nuestra llegada les inyecta una dosis de energía para seguir las tareas.

¿Cómo es el proceso desde que llega a la muestra hasta que está el resultado?

La muestra llega al laboratorio, se clasifica y se hace extracción. Luego se la pasa a un frasco que contiene un líquido especial. Con esas muestras se elige a través de qué técnica se va a procesar y de las divide en frascos más pequeños que se derivan a distintos equipos. El proceso demora entre 3 y 4 horas, pero son 600 muestras por día.

Laboratorio-central-de-analisis-covid-coronavirus-0407 (1).jpg Sebastián Fariña Petersen

Usted sigue trabajando en el Ministerio de Ciudadanía. ¿Su trabajo cambió por la pandemia?

En el ministerio tenemos el abordaje de las distintas secretarías, de Mujeres, Discapacidad, Diversidad. Con la pandemia, las situaciones se volvieron más complejas. Y también asistimos a través de los distintos 0800 que se implementaron, para ayudar a los comerciantes o familiares de personas infectadas. También trabajamos con Defensa Civil. Es un trabajo bastante intenso pero lo hacemos en equipo.

¿Considera que el aporte de los funcionarios es suficiente o es necesario aún más personal en salud?

Hay una pregunta que se hace en la calle y es si las camas alcanzan, si los respiradores alcanzan. Pero hay un error de concepto y hay que cambiar el eje de la discusión. Todo tiene un límite natural y lo más importante es no pasar ese límite. La ciudadanía tiene que entender que, más que nunca, tenemos que reforzar el distanciamiento. Estamos todos agotados y a todos nos gustaría darnos un abrazo, pero este es el momento para aplicar las medidas para no afectar a las personas queridas. Las personas que no tienen seres cercanos infectados, lo ven como un problema intangible hasta que les toca de cerca. Muchas veces la gente se quiere medir contra el virus, pero hay muchos que no pudieron pasar del respirador. Las medidas buscan poner el foco en el otro, cuidar al de al lado.

¿Qué puede observar en el día a día en su nuevo trabajo en el Laboratorio?

Veo el enorme compromiso del personal de salud. El cansancio es real, se ve en los ojos de cada trabajada. Pero hay un esfuerzo extraordinario de un grupo de personas que ponen, incansablemente, lo mejor. Los veo y siempre me devuelven una sonrisa, me tratan con respeto, me enseñan. Están dispuestos a colaborar y hacer más guardias si hacen falta. Ese es el compromiso que te motiva a ir todos los días al Laboratorio para seguir poniéndole el hombro a esta pandemia.