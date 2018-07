Correa aún no se entregó a la Justicia: "Es un plan ilegal"

En diálogo con una radio colombiana, el ex mandatario advirtió que la acusación de intento de secuestro del ex diputado opositor Fernando Balda que recae sobre él no cuenta con pruebas: “Lo único que pueden presentar es falso testimonio pero como en Ecuador no tenemos estado de derecho van a hacer que eso baste”. Asimismo, apuntó contra los medios de comunicación: “Hay mucha manipulación que confunde a la gente, es la nueva estrategia. Ya no son las botas militares para vencer a la izquierda, no las necesitan, necesitan ciertos medios de comunicación y la judicialización de la política”.

Debido a que Correa no se presentó en Quito -sí lo hizo en Bélgica, lo que no fue aceptado- ante la Corte como lo determinó una jueza, la Fiscalía solicitó a la Interpol su captura y extradición.

Causa: A Correa se lo acusa de ser el autor intelectual del secuestro del diputado opositor Balda.