Corredores: prevención y tratamiento de ampollas

En particular, en los avezados al running aparecen por utilizar la vestimenta inadecuada y por la poca prevención. Las costuras duras de las zapatillas, la falta de adaptación de las suelas y las arrugas de las medias son los principales motivos de fricción en los corredores. Durante la actividad, el atleta aumenta la sudoración y la humedad, mientras que la piel se reblandece. Esto hace más propensos los roces que derivan en las ampollas.

Una lesión de este tipo, además de perjudicar la salud, incide en el rendimiento. Hace la práctica compleja de llevar, ya que la molestia se incrementa a cada paso. Para no lidiar con ello, “hay varias maneras de evitar las ampollas en los pies, arcos de los pies, incluso en el tendón de Aquiles”, contó el triatleta Guillermo Balmas, que junto a Yasmín Jalil, runner experta en carreras de trail, compartieron una serie de tips necesarios para no padecerlas.

En principio, recomiendan usar zapatillas acorde a la horma del pie: ancho, fino, supinado, pronado, neutro. Esa extremidad suele hincharse durante la actividad, por lo que el espacio se vuelve muy necesario. Para que el calzado no dañe, Balmas sugirió elegir uno que sea medio punto más grande. Cuando se trata de un calzado nuevo, hay que usarlo una o dos semanas para que las costuras no lastimen la piel. Es una máxima entre los expertos: no hay que estrenar nada durante el día de la carrera. Primero, usarlas para caminar algunos días, y luego, en entrenamientos cortos”, aconsejó.

Otro punto es tener un buen par de medias que le permitan a la piel respirar. “Sin costuras en lugares de pliegues o sobre las uñas o dedos”, dijo Balmas. Hay calcetines especiales fabricados en materiales sintéticos y tienen un diseño que favorecen la amortiguación, además de eliminar la humedad.

“Al momento de correr puede ayudar usar vaselina entre los dedos, en el tobillo o las partes que roce la zapatilla. Incluso en largas distancias ayuda vendarse los dedos con cinta médica para evitar por completo el roce”, comentó Jalil. Mientras que Balmas agregó: “Si aún aparecen ampollas, es conveniente aplicar una película de vaselina sólida a los puntos críticos, inclusive preventivamente en los lugares donde aún no han salido”. “Ayuda ponerse crema con vitamina A, si es concentrada mejor, antes de irnos a dormir”, concluyó Jalil.