Correrán el caño hediondo de la zona de los clubes

En respuesta, desde el Municipio informaron que el ducto ya está cementado y, al terminar la temporada, harán un desvío hacia el arroyo Durán, para que nadie más vuelva a tener problemas.

Las quejas contra este desagüe llevan una década. Su función es descargar agua que se acumula en un declive pronunciado de la esquina de Olascoaga y Purmamarca, pero el líquido que vierte al río suele ser fétido, opaco y espumoso.

En 2016, la Defensoría del Pueblo presentó un amparo ambiental y la Justicia ordenó al Municipio que vaciara el sumidero con camiones, sin usar el bombeo hasta el río. Sin embargo, la polémica no cesó.

El lunes pasado al mediodía, profesores de canotaje del club Italiano filmaron y difundieron una nueva descarga maloliente. En respuesta, la subsecretaria municipal de Infraestructura, Mariel Bruno, aclaró que se trató de un vertido "de emergencia, que duró media hora nomás", mientras cementaban el fondo del sumidero.

"En el momento en que estábamos hormigonando, se produjo una gran filtración y tuvimos que encender la bomba para tirar y continuar los trabajos; pero era agua con tierra, no estaba contaminada", aseguró.

Subrayó que el problema con el caño está resuelto hace meses y la polémica sigue "porque queda en el colectivo de la gente el imaginario de que son cloacas". Anunció que, como reciben quejas cada vez que ocurre una descarga, como solución definitiva planean desviar este bombeo desde la cámara que está sobre calle Río Negro hacia el arroyo Durán. "Pero eso lo vamos a hacer después de que termine la temporada, no ahora", confió.

Contó que, en lo inmediato, el Municipio completó esta semana la cementación del pluvial, para evitar filtraciones de aguas servidas. Recordó que el sumidero está al lado de un bombeo cloacal del EPAS "y no tenía fondo, porque se usaba también para controlar el nivel de las napas".

Remarcó que ahora quedó todo impermeabilizado. "En adelante, cuando tengamos una lluvia grande, va a captar y tirar al río, pero va a ser solo agua superficial", manifestó.

La Muni dice que no contamina

El titular de Medio Ambiente, Francisco Baggio, afirmó que no hay contaminación cloacal en los clubes del Limay. Dijo que las mediciones periódicas “dieron perfecto aguas arriba y aguas abajo”. Previo a la apertura de la temporada, las muestras no superaron las 35 partes de la bacteria Escherichia coli cada 100 mililitros de agua, cuando el máximo aceptable es 200. Baggio indicó que, “según esos análisis, no hay riesgo de contaminación”. Admitió que no hubo una medición el día de la descarga maloliente en los clubes. Remarcó que la cementación del pozo “garantiza que no haya contaminación si alguna cloaca desborda”.

