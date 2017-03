Un grupo de discapacitados cortó esta mañana la calle Elordi al 900, frente a la sede de la Junta Coordinadora para la Atención Integral del Discapacitado (Jucaid) en demanda de pensiones nacionales, que les fueron suspendidas, como así también por la inserción laboral en diferentes estamentos de la provincia.

“Por tener un auto 0Km a mi nombre tengo la pensión nacional suspendida hace seis meses y también la Asignación Universal por Hijo, cuando lo necesito porque tengo dos hijas. Se afectaron mis derechos y los del niño. La subsecretaria de Discapacidad quedó en gestionarme un aporte de carácter urgente pero en Desarrollo Social me dijeron que no hay nada”, relató Gabriela Dajoz, quien posee una discapacidad visual.

“Conmigo han hecho abandono de persona, es una cuestión burocrática que la terminan pagando mis hijas”, agregó.

Por su parte, la coordinadora General de Jucaid, Noemí Navarrete, explicó que a partir de esta nueva gestión nacional, las pensiones se bajan automáticamente cuando el beneficiado pasa a tener a su nombre un vehículo 0KM.

“Me duele que estén ahí, me hubiera gustado poder atenderlos pero no quisieron hablar conmigo. Los estamos apoyando, yo soy una persona con discapacidad, pero no me gusta la metodología”, dijo Navarrete.

Explicó que “el problema de esta señora que le bajaron la pensión porque su marido compra un auto 0Km y para quedar exento de la patente, lo pone a su nombre y Nación al cruzar datos le baja la pensión”.

“Es un vergüenza porque la persona tiene que ser pobre toda su vida, eso está haciendo Nación. Ella se separa y se queda sin nada. Hay un expediente para obtener un aporte pero con más de dos semanas de paro en el Ministerio, excede a mí y se complicó”, comentó.

La Coordinadora aseguró que en la provincia se les bajó la pensión a 4 personas por disposición nacional.

Junto con otros discapacitados motrices y con retraso intelectual leve, se apostaron frente a la sede e indicaron que sólo levantarán el piquete si logran obtener una respuesta directa del ministro de Salud y Desarrollo Social, Ricardo Corradi Diez.