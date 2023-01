Desde que abandono la casa de Gran Hermano por el voto de la gente, Coti recorrió todos los programas vinculados al reality de Telefé y algunos de otros canales, también. El viernes 6 de enero estuvo en La Noche de los Ex, donde reveló cuál es la habitante de la casa a la que no tolera .

Coti confesó a qué mujer no tolera de Gran Hermano.mp4 Coti reveló en La Noche de los Ex cuál es la participante que peor le cae.

La novia de El Conejo respondió sincera y sin filtros, como se motró desde que entró a la casa. "No mucho... no me cae muy bien Camila la verdad. Al principio fue ella la que me dijo que había entrado con odio hacia mi, fue esa la frase que dio. Dijo 'entré con una bronca hacia vos, te odiaba'...", explicó Coti.

Y relató que hubo varios momentos de choque entre las dos, aunque Camila alguna vez se disculpó por esa frase inicial. "Después me pidió perdón, cuando entró la pelotita también, me dijo 'fui mala leche y le conté a las chicas'... Yo no tengo problema. Si es tu juego está todo bien", confesó la correntina.

Según le comentó a Robertito, los problemas empezaron desde el mismo momento en que la rubia de Ituzaingó ingresó a la casa. "Cuando entró ella nosotros le dijimos 'ocupaste la cama de la Tora, el placard de la Tora'... Y por el color de pelo le dije 'mini Tora'. Me dijo 'no me gusta ella, no me digas así', contó Constanza Romero.

Y eso no le cayó nada bien, ya que Camila entró anunciando que no había visto el programa porque había estado de viaje. Algo que la correntina no le dejó pasar. "No era que no veías el programa -contó que le dijo-. Ahí empezó como ya a...", continuó sin redondear la frase y haciendo un gesto de desagrado para demostrar que no la soporta.