Aparecen fotos inéditas de Ariel de Gran Hermano antes de ingresar a la casa

La aparición de Ariel dentro de la casa de Gran Hermano sorprendió a todos, desde al público de afuera, como también a los participantes. Súper extrovertido, el parrillero de Berazategui no tiene problema alguno en contar todo de su vida, y a pesar de eso, aún no parece haber encontrado un grupo que lo acompañe (todo lo contrario, Alfa le hizo la cruz y hasta le pidió que no le dirigiera más la palabra).