Qué dijo Camila, la hermana de Thiago de Gran Hermano, tras ser apuñalada

Cuando Thiago entró a la casa de Gran Hermano rápidamente su familia empezó a circular en los medios de comunicación. Las cámaras de los distintos programas mostraron donde vivía y quienes era cada uno en la familia, como también contaron anécdotas del participante y más cosas. Sin embargo, desde ese momento, las noticias que llegaron no fueron tan buenas.

“Ella declaró que son vecinos de la vuelta que tenían un cuchillito”, explicó la panelista de Mañanísima antes de detallar: “Los cuatro vecinos atacaron a Lautaro (16), el hermano, y cuando ella ve que los cuatro se le vienen encima al hermano intervino”.

Camila apuñalada hermana Thiago 2.jpg

“Camila dice en la denuncia que (la atacaron) con un cuchillito. Ella dice que ,si era con un cuchillo, la matan directamente”, explicó antes de seguir con el relato de la joven: “Camila dice que desconoce el motivo. Ella dice ‘Vi que se le vinieron encima a mi hermano, me metí, se metieron en mi casa, fue una pelea fatal’”.

“Me dijo que se tienen que ir de ahí porque les dijeron que les van a prender fuego la casa, que a ella la iban a cortar toda y al hermano lo iban a matar”, siguió Estefi Berardi antes de cerar: “Ellos volvieron a la casa para buscar ropa paras irse. No tienen dónde ir, no tienen plata y no saben adónde ir porque ahí están súper desprotegidos”.