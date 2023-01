El inesperado calzado que se puso Camila para limpiar el baño en Gran Hermano

Y a diferencia de Ariel que no parece haber entrado a ningún grupo en particular, la joven cantante y pianista se integró a sus compañeros de Gran Hermano con relativa velocidad. Como así también a la dinámica de la casa, convirtiéndose prácticamente en la encargada de la limpieza de todo. Es que según contó, al parecer Camila tiene una especie de obsesión por la limpieza en general, a tal punto que fue parte de su presentación antes los espectadores.

“Tengo una obsesión con la limpieza, agarro la escoba y no paro. Me baño entre tres y cuatro veces al día”, reveló en su momento, sorprendiendo a todos después al revelar que tenía de mascota uno de los animales más vinculados a la suciedad del mundo: “Vivo con un chancho que es como mi hijo”.

Y al parecer, es verdad que quiere que todo este limpio, a tal punto que no deja que nada la interrumpa a la hora de limpiar. ¿Por qué? Porque se volvió viral en las últimas horas al mostrarse limpiando cuidado en baño mientras usaba solo una bikini negra y unos tacos.

Embed Podrán limpiar el baño en malla y tacos? que personaje Camila #GranHermano #GH2022 pic.twitter.com/v7sRerGoEs — Matias ⭐⭐⭐ (@PepePelotas2022) January 4, 2023

Obviamente, las fotos del bizarro momento empezaron a viralizarse en las redes, generando todo tipo de comentarios. "Es tan ridícula, no se saca esos zapatos ni por chiste", dijo un usuario. "No entiendo: ¿está tratando de hacer realidad una fantasía de Alfa de los años '50 o qué?", se preguntó otro. "¿Podrán limpiar el baño en malla y tacos? Qué personaje Camila", aseguró otro usuario. “Necesito que alguien me explique la combinación de Camila usando tacos, bikini y fregando el baño”, pidió otro de los televidentes.