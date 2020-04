COVID-19: Trump se peleó con los gobernadores

En la noche del lunes en Washington, el líder de la Casa Blanca defendió su gestión frente a la pandemia y enfatizó que él decidirá cuándo comenzará la reactivación de la actividad económica y no los gobernadores de cada Estado. "Cuando alguien es presidente de Estados Unidos, la autoridad es total. Y así es como debe ser, total", sostuvo. La declaración se produjo luego de que los jefes territoriales de Nueva York, Connecticut, Delaware, Massachusetts, Nueva Jersey y Rhode Island anunciaron crear un grupo de trabajo para planificar una gradual vuelta a la normalidad. "Tenemos un presidente. Ese fue un acontecimiento histórico. Nos evitamos tener un rey y George Washington fue presidente, no rey. Así que el presidente no tiene una autoridad total", respondió Cuomo.