COVID: cuál es el riesgo de contagio en las playas

Llega el verano y la playa es uno de los grandes destinos para las merecidas vacaciones. Sin embargo, la relajación no llega a ser completa debido a que el COVID-19 continúa dando vueltas. Los expertos coincidieron en que la posibilidad del contagio a través del agua del mar o la arena es muy baja. No obstante, el riesgo real es el contacto interpersonal que puede darse cuando no se respeta la distancia social o se comparten objetos.