Crean un preservativo inteligente con USB

El i.Con, que ya está a la venta (cuesta alrededor de 60 euros), es un anillo que se ajusta en la base del pene, está hecho de goma sintética robusta y contiene una pequeña fibra de carbono a prueba de agua que alberga los componentes electrónicos como el chip y los sensores. Es decir, no es en sí un preservativo, sino un anillo para el pene cuyas funciones son similares a las conocidas pulseras de monitoreo. Registra la velocidad máxima y media de penetración, la cantidad de penetraciones, el tiempo del acto sexual, las calorías quemadas, la temperatura media de la piel, la frecuencia de las sesiones sexuales, la circunferencia del pene y el número de posturas usadas. Todos estos datos son recibidos por el usuario directamente en su celular.

p20-f01c--icon--preservativo-inteligente.jpg

Este dispositivo puede usarse con o sin condón, según sus creadores, quienes comentaron que se puede colocar después de haberse puesto el preservativo y sirve para sujetarlo mejor. Llevarlo puesto no afecta a la sensación de placer ni constituye una molestia para la experiencia sexual. “De hecho, no sabrás ni que llevas el i.Con puesto. Es extremadamente ligero y no invasivo”, sostuvieron los inventores.

Una vez terminado el acto, basta con quitarse el i.Con y conectarlo vía micro USB al celular y descargar la información registrada para poder echarle un vistazo con la app que viene con el gadget, tanto para iPhone como para smartphones con Android. También se puede enchufar al puerto USB de la PC, pero sólo para cargar la batería.

p20-f01a-icon--preservativo-inteligente.jpg

Además, el iCon permite -aunque algunos especialistas dicen que es imposible- detectar infecciones de transmisión sexual; de ahí quizá el nombre de “preservativo inteligente”. Viene equipado con “filtros anticuerpos” para captar durante la relación la presencia de proteínas o antígenos que normalmente suelen estar presentes en las enfermedades de transmisión sexual. Si las detecta, enseguida envía una alerta al smartphone advirtiendo al usuario de posible riesgo de contagio.

--> Efecto adverso: ansiedad de ejecución

Sobre los posibles efectos adversos del i.Con, el urólogo Ignacio Moncada advirtió que esta monitorización tan exhaustiva podría llevar a lo que se conoce como “ansiedad de ejecución”. Es decir, que se esté más atento a las reacciones y a la respuesta sexual que a la propia actividad. De esta forma, Moncada insistió en que esta herramienta no debe tomarse como una ayuda a la salud sexual sino como “un entretenimiento o juguete sexual”, puesto que “el sexo sano requiere de placer mutuo”.