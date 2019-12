Crean una guía de señas para incluir a alumnos sordos

En el caso de Milagros, cuando comenzó a trabajar en el laboratorio sus compañeros le pidieron a los profesores Núñez y Daguerre que les dieran un curso de señas para poder comunicarse con ella. Y a partir de esta experiencia, se terminó confeccionando una guía que los profesionales esperan sea el puntapié inicial para una apertura total de puertas de la universidad a las personas sordas. Actualmente, según indicaron los propios docentes, existen diccionarios cuyo contenido se basa en palabras de uso cotidiano y no académicas, y no hay materiales destinados a la educación superior debido a que las personas sordas generalmente no acceden a la universidad. “Queremos romper con eso, que ellos puedan acceder a la universidad y que sepan que hay señas generadas por ahora en química, pero que la idea que tenemos es poder ampliar eso en un futuro”, afirmó Daguerre, quien agregó que la educación superior “tiene una deuda con la discapacidad”. En tanto, Aldo Daguerre elogió a Milagros Gallardo, a quien le atribuyó todo el mérito porque “estudiaba todo el tiempo, con una enorme constancia y sacrificio. Cuando nos juntábamos a hacer los trabajos ella ya venía con todo estudiado y con un glosario de palabras que no entendía”.