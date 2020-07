Crece la demanda de testeos a la espera del pico

El especialista explicó que en las últimas semanas se produjo un aumento en la demanda de testeos “por el bendito pico que se iba a generar" y que se transita. "La demanda aumenta porque se empieza a generar esta dispersión por los equipos de trabajo, por la comunidad, porque se empieza a transitar de una manera diferente, es muy complejo culturalmente sostener las medidas de bioseguridad personal”, agregó Nadal.

En ese sentido, el bioquímico señaló a Vuelta de Página por LU5 que se puede manejar en los ámbitos de trabajo, en las instituciones, pero en la sociedad es más complejo de controlar, y advirtió sobre la necesidad de mantener los cuidados personales para evitar la propagación del coronavirus.

Consultados sobre los testeos, Nadal dijo que en el sector privado se realizan los análisis sobre todo a personas que son contactos estrechos de infectados y casos críticos, que tienen prioridad, y “después hay una serie de testeos que se le está exigiendo para quienes estén en un proceso prequirúrgico y otra tanda de las empresas, que la misma estructura de la provincia les exige”, señaló.

Laboratorio-central-de-analisis-covid-coronavirus-0407 (1).jpg El laboratorio central realiza la mayor cantidad de testos de coronavirus. Sebastián Fariña Petersen

“A nivel privado siempre tuvimos una relación muy dinámica con el Laboratorio Central, hoy la provincia desde la ministra nos consultó que posibilidad teníamos de colaborar si hay un desborde del Laboratorio Central”, dijo.

“Hoy el testeo no tiene cobertura de ningún tipo, si algún paciente lo requiere lo tiene que pagar, estamos trabajando en ese sentido, pero como el protocolo original lo resolvía el Estado, se espera que eso pase como en el nivel público”, explicó Nadal. Además, señaló que la complicación para acordar valores se da porque el Estado tiene un esquema de costos diferentes.

“El paciente no tiene cobertura, y las clínicas lo tienen que resolver y no lo están absorbiendo. El financiador u obra social no lo paga, el paciente no entiende eso y piensa que nos abusamos, pero sino lo cobramos no lo podemos realizar, porque no tenemos como costear los insumos, los reactivos tienen un costo altísimo porque viene de afuera del país. Es un cuello de botella”, agregó.