Crece la preocupación por la suba de casos en los comercios

Pese a que la realidad sanitaria de la ciudad es preocupante, teniendo en cuenta el aumento de casos y la ocupación del 96 por ciento de las camas de terapia intensiva, el dirigente aseguró que "hay comercios minoristas donde los que denuncian son los trabajadores, ya que los dueños no realizan el protocolo -de desinfección- correspondiente".

Si bien desde el CEC cuentan que hacen cotidianamente las denuncias correspondientes al municipio "para que se realicen los controles", Fernández no se mostró de acuerdo con el accionar de los propietarios de los locales: "Por no cerrar un día, no cuidan al resto de la población, ya que el virus puede quedar ahí hasta por 24 horas".

Comercios vacíos por la pandemia Neuquén locales Omar Novoa

En cuanto a las sanciones por incumplir el protocolo, si bien desde el CEC han recibido varias denuncias, desconocen que se hayan labrado "multas a los comercios minoristas", aseguró el Secretario. Lo idea, para Fernández, es que "el trabajador denuncie", pero saben "que es difícil porque corre riesgo su fuente de trabajo".

Además, aseguró que circulan muchos casos de "certificados amigos, que se otorgan para algo que quizás no se hizo".

Por otro lado, según admitió el Secretario, en otras localidades de la provincia “tanto en Plottier, como Centenario y Senillosa" los comercios no llevan a cabo "el protocolo" -de desinfección- en caso de encontrarse un caso positivo, aunque algunas de ellas tengan circulación comunitaria del virus.