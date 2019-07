Crecen las consultas, pero la gripe "no está circulando"

“La mayoría de las consultas es por problemas neumonológicos. Recién ahora se está dando el aumento esperado del invierno, estamos en la curva ascendente, pero en dos semanas vamos a tener un movimiento aún mucho mayor”, explicó. Y agregó: “El año pasado teníamos para esta fecha un pico de patologías que hoy no vemos. Estamos viendo un virus sinusal respiratorio (bronquiolitis en los más chicos) pero no está circulando la gripe. Aún no llegó aunque el año pasado a esta altura ya la teníamos. Por eso creemos que la parte más virulenta la vamos a tener de acá a dos semanas”.