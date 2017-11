Creen que mandó a golpear a la maestra de su hijo

“Por favor, ayudame, necesito que llames a la escuela. Me cruzaron un auto y me re cagaron a palos, no sé dónde estoy”, dijo Cintia en un audio que le envió a través de Whatsapp a una mamá del tercer grado en el que enseña. Según relató en su declaración a la Policía, del vehículo bajó uno de los dos hombres y le golpeó la cara y el abdomen. Le fisuró una costilla y le lastimó el rostro.

Todo se produjo luego de que, este lunes, Sampedro denunciara al padre de uno de sus alumnos por amenazas. Según declararon algunos padres, el sospechoso fue a decirles a la maestra y a la directora que “le arrancaría la cabeza a cualquiera que se cruzara en el camino de su hijo”. La mujer realizó la denuncia por amenazas en la Comisaría 3ª de Quilmes.