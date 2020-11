Creó una financiera y estafó "accionistas" por más de $6 millones

El Departamento de Delitos Económicos de la Policía y otras dependencias tuvieron un jueves ajetreado, cuando víctima tras víctima se hizo presente en las oficinas para sumar su descargo contra la sindicada, luego de que la mujer se "borrara" en las últimas horas, cuando ya no pudo justificar sus deudas.

Según la información a la que accedió LM Neuquén, la empresa tuvo su comienzo hace al menos seis meses y su propietaria instaló las oficinas sobre calle Belgrano casi Catriel. No obstante, "oficialmente, esa financiera no existe. No hay ningún tipo de registro de actividad en blanco".

La prestadora tenía la particularidad de ofrecer sus servicios fundamentalmente a través de las redes sociales y otorgaban créditos relativamente pequeños, ya que no superaban los $50 mil. Asimismo, las tasas de interés eran mínimas y el plazo de devolución no superaba los seis meses.

Sin embargo, el negocio no terminaba allí, dado que para continuar el crecimiento de la empresa, la mujer invitaba a algunos clientes o personas de confianza a sumarse en calidad de "clientes accionistas". Esto quiere decir que los invitaba a invertir un capital a cambio de una tentadora ganancia: el 5% de devolución semanal. Además, por cada nuevo accionista que lograran sumar al negocio, la empresaria otorgaría un 5% extra.

Con semejante promesa, los accionistas no tardaron en acumularse y para continuar el engaño, la presunta estafadora llegó a incorporar al negocio a gente de Buta Ranquil y Varvarco, que creyeron en el fructífero negocio. Cada uno de ellos entregó montos de entre 15 y 400 mil pesos a la prestadora.

Aún así, la fachada no se extendió por mucho tiempo y en cuanto las deudas comenzaron a acumularse, la mujer dejó la ciudad.

Escrache y denuncia

Según se supo, el revuelo comenzó a conocerse esta semana en las redes sociales, hasta que las víctimas cayeron en la cuenta de la gravedad de la situación y comenzaron a radicar sus respectivas denuncias.

Hasta el momento, distintas dependencias de la capital han recibido unas 20 denuncias de accionistas que no recibieron los pagos prometidos por su inversión, mientras que en el interior de la provincia se recibieron cinco denuncias.

image.png

A raíz de estos testimonios comenzó a trabajar el departamento Delitos Económicos de la Policía en conjunto con los fiscales Marcelo Silva y Fernando Fuentes, y fue así que se ubicó a la mujer en Buta Ranquil y se la demoró este viernes. Su ex marido, quien la acompañaba, también fue demorado y se lo estaría investigando como posible cómplice de la maniobra.

Los domicilios a nombre de la denunciada ya fueron allanados y también se ordenaron otras pesquisas como bloqueo de cuentas, rastreo de transferencias y otras actuaciones destinadas a recabar evidencia en su contra.

En el mientras tanto, desde Fiscalía y Policía esperan que se acerquen las víctimas restantes.