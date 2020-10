Creyó tener hemorroides y falleció por un cáncer

Sus médicos, debido al tamaño y las características, especulaban que la paciente no viviría más allá de diciembre. Fue entonces cuando ella decidió comenzar una campaña para recaudar fondos para poder realizarse un tratamiento en Reino Unido.

"En los días previos a su muerte (fue el 7 de septiembre) hubo varias complicaciones, como presión sanguínea baja y fallo del hígado, entre otras, que, finalmente, condujeron a la pérdida de conciencia", relató Iain, el marido de Lucy en su página de GoFundMe. "Su cuerpo no pudo superar los golpes constantes", agregó, y reconoció que sintió "cierto alivio de que ella no tuviera que soportar tanto tormento".

Lucy dejó además de su marido a sus dos pequeñas hijas: Aoife, de 7 años, y Enid, de 2. Ogilvie había revelado al medio británico que durante cuatro años le contó a su médico sus problemas de salud. "Tuve sangre en mis heces, pero me decían que eran sólo unas hemorroides", recordaba en aquellos momentos. Incluso fue fuerte con sus declaraciones en contra de algunos especialistas: "O bien los médicos generales no creen absolutamente que las personas jóvenes pueden padecerlo, o es algo que está vinculado al costo económico. Parece una tontería no dejar a la gente que se haga exámenes en el momento indicado", se lamentaba. Por otro lado, también instaba a los doctores a estar alerta debido a que cada vez hay más personas jóvenes que son diagnosticadas con cáncer de intestino.

Después de una larga lucha, su cuadro empeoró aún más en agosto, y los doctores, debido al cuadro, estimaron que la mujer no sobreviviría hasta 2021. En eso no se equivocaron, ya que Lucy falleció el 7 de septiembre. El paso de los días no hizo más que conmover a Gran Bretaña y al mundo por una muerte que, con un buen diagnóstico, se podría haber evitado.