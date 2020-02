"Nuestra propiedad está en Chos Malal en la salida para Andacollo; allí la empresa Luciano S. A. está haciendo un tramo de la ruta 43, que incluye un puente, y está bordeando el cerro de la Virgen justo por al lado de nuestra propiedad", dijo y agregó que las primeras voladuras de rocas dañaron seriamente su casa, que tiene 105 años de antigüedad y que deberá ser demolida por el deterioro que provocaron las obras sobre la ruta.

ruta-43W.jpg Las obras sobre la Ruta 43 incluyen un nuevo puente y el rodeo del cerro de la Virgen.

Parada agregó que ya acudieron a la Fiscalía el año pasado pero no obtuvieron ninguna respuesta. La participación de Vialidad Provincial incluso los perjudicó en los avances que habían hecho por cuenta propia con el jefe de la obra, por lo que la empresa no se hizo cargo de las reparaciones necesarias a partir de estas voladuras.

"No nos vamos a ir de la ruta hasta que no nos garanticen que nos van a resarcir por los daños que sufrimos no sólo en nuestra chacra sino en otras propiedades pegadas a la ruta", aseguró el criancero, quien mencionó que la tercera de estas voladuras ya es inminente porque los explosivos ya fueron colocados.

"No estamos en contra de las voladuras pero queremos que la empresa nos garantice que van a cubrir los daños", dijo y agregó: "Nos piden que reclamemos al gobierno provincial pero la empresa recibe un pago de la provincia para hacer esta obra y tiene que hacerse cargo".

