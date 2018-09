La frase bien puede reflejar la situación en la que están inmersos unos 25 productores de chanchos en la confluencia, tras el cierre del matadero que operaba en Colonia Nueva Esperanza. Los productores necesitan faenar cuento antes, debido a que los animales crecen y tienen otro precio de mercado.

A esto se suma el aumento en los precios de los insumos de engorde, como maíz y otros alimentos balanceados que hoy parecen “no tener precio” y que se pagan al contado y con dinero en efectivo.

Son las 11 de la mañana y el silencio del lugar sólo lo interrumpen los gruñidos de los pequeños cerdos que provienen de los criaderos hechos de troncos y tablas.

Alexis vive con su familia en el medio del campo, en el límite entre Centenario y Vista Alegre, y forma parte de los parceleros que crían animales de granja, desde hace años con una pyme.

Tiene una modesta casa y hoy no puede pagar los servicios ni lo básico de la comida familiar dada la imposibilidad de faenar sus chanchos. Acumula deudas y corre el riesgo de que otro productor tome su lugar, debido a los contratos que tiene con mercados y carnicerías.

“Estamos pidiendo que abran el matadero sólo una semana. Creo que no ven la gravedad del tema, se pasan la pelota unos a otros y nos estamos fundiendo”, explicó Alexis, que heredó el negocio familiar de su padre, fallecido hace unos tres meses.

El joven aseguró que criar cerdos es complejo. “No hay sábados, domingos, ni Navidad ni feriados, se trabaja todo el año”, graficó, como una escena del negocio que requiere una dedicación exclusiva.

Mientras piensa en cómo pagar unos 100 mil pesos de maíz cada tres meses y otros 40 mil en alimento balanceado, Alexis, como otros productores, debe deshacerse del ganado lo más pronto posible. Las cría, que tienen más de 45 días se convertirán en adultas y será difícil colocarlas en el mercado tradicional, que exige carne de buena calidad.

“Con esta cantidad de lechones que tengo es imposible vender en la calle, si mañana abre el matadero puedo llevar 100 y empezar a pagar las deudas. Muchos estamos en esta situación”, añadió.

El matadero de Colonia Nueva Esperanza cerró hace un mes por problemas con la Asociación de Fomento Rural y todavía no hay novedades de una reapertura (ver recuadro).

La crianza de cerdos es una cadena compleja, donde hay que tener las cuentas claras para no fundirse. Cada parición tarda tres meses y 21 días en promedio. Luego, hay que buscar el mercado para que no se pasen de los 10 kilogramos; si no, tendrán otro circuito de venta.

“Dijeron que también iba a abrir el matadero de Añelo en seis semanas, pero no llegamos, tenemos que faenar y vender”, dijo Alexis.

La mañana se pasa apacible en la meseta, a seis kilómetros de Centenario, donde más penas que glorias, los crianceros piden un milagro en medio de la crisis.

--> La alternativa de faenar en un privado hasta que reabra el matadero

El matadero de Colonia nueva Esperanza permanece cerrado a la espera de una decisión de reactivarlo. El Municipio de Neuquén no le renovó la concesión a la Asociación de fomento Rural (AFR) de ese barrio, debido a irregularidades administrativas.

En tanto, acordó con el Ministerio de Producción un plan para reactivarlo, debido a que el gobierno provincial también es organismo de aplicación. Provincia invirtió más de 2 millones de pesos en el matadero, según indicaron ayer fuentes del gobierno provincial.

Hasta ahora, la única solución al problema de los pequeños productores es esperar la apertura del matadero de Añelo o faenar en los mataderos privados, que cobran otra tasa de faena. En la meseta hay unos 25 productores con centenares de lechones.