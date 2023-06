Crimen de Facundo: Ramiro Gutiérrez fue condenado a 12 años de cárcel

El juez cipoleño Guillermo Merlo impuso una pena de 12 años de cárcel a Ramiro Gutiérrez, a quien un jurado popular declaró culpable del homicidio de Facundo Castillo y los intentos de asesinato de otras cinco personas. La defensa anticipó que apelará la condena, pero el joven continuará en prisión ya que se extendió la prisión preventiva. Para el juez, el pedido de la querella fue "desproporcionado" y los magistrados "no debemos ponernos en el lugar de la víctima, ni del acusado, porque no seríamos justos".

Merlo consideró que la querella pidió una pena desproporcionada, contemplando delitos que no podía representar, en alusión a los cinco intentos de homicidio no consumados contra otras personas. "No representaba en forma particular a las víctimas", dijo el juez.