Nolivo fue el primero en exponer y recordó que en la audiencia de control de acusación se habían realizado una serie de convenciones probatorias por lo que lo único que se discutió en el debate fue la calificación legal del caso que - a entender de la defensa - debía ser la de homicidio en ocasión de robo y no homicidio críminis causae, como sostenía la acusación.

En cuanto a sus agravios en concreto, sostuvo que el Tribunal que intervino en el juicio no tuvo en cuenta el testimonio de la madre de la víctima del crimen ni la secuencia que la mujer narró. Entendió que el relato de la madre y del hermano de Joaquín Vinez, ambos testigos presenciales, resultaban contradictorios, pero que los magistrados únicamente tomaron en consideración para la declaración de culpabilidad el testimonio del último.

Si bien el Tribunal entendió que la mujer pudo no haber percibido la totalidad del ataque por la posición en la que se encontraba, el defensor sostuvo que eso era "erróneo "puesto que "si se tienen en cuenta las fotografías de la escena del crimen, se concluía que la mujer había podido observar perfectamente toda la situación".

Además, mencionó que no se realizó una pericia de ADN sobre distintas manchas de goteos estáticos y goteos dinámicos de sangre hallada en la escena del crimen para determinar a quien pertenecían y que esta evidencia podría haber dado mayores precisiones respecto de la modalidad en la cual se perpetró el ataque.

En consecuencia, solicitó que la sentencia sea revocada y que se reenvíen las actuaciones para la realización de un nuevo juicio.

La fiscalía, por su parte, sostuvo que los argumentos de las defensa se reducían a "discrepancias subjetivas" con la resolución elaborada por los magistrados, pero que no realizaban "una crítica seria y razonada del fallo".

“La madre y el hermano de Joaquín declararon según lo que observaron desde su punto de vista y sus relatos no son incompatibles, son absolutamente honestos y sinceros”, sostuvo Marquez Gauna. Además, agregó que la defensa no expuso en que hubiera cambiado el resultado de la sentencia la realización de la pericia de ADN y dijo que la misma no tenía ninguna relevancia para el caso.

La querella coincidió con la fiscalía en que la sentencia da respuestas a todos los puntos de agravio de la defensa y agregó que el Tribunal explicó que habían dado mayor relevancia al testimonio del hermano de la víctima respecto del de la madre porque el mismo había podido seguir toda la secuencia del ataque con el arma blanca por su posición en la vivienda.

Finalizada la audiencia, el Tribunal de Impugnación informó que dará a conocer su resolución en el plazo de 20 días hábiles, según lo previsto en con Código de Procedimiento Penal.

El hecho llevado a juicio ocurrió el 18 de noviembre de 2018, en la vivienda que la víctima compartía con su familia en calle Río Negro al 1000 de Cipolletti. Esa madrugada, el imputado ingresó al domicilio con intenciones de robar y -tras encontrar la resistencia de Joaquín y de su hermano- hirió con un arma blanca a ambos. Antes de retirarse del lugar, y por la frustración de no haber podido concretar el robo, el acusado le asestó una puñalada en el tórax a la víctima que le provocó la muerte.

El pasado 21 de octubre, el Tribunal de Juicio integrado por Julio Sueldo, Laura González Vitale y Marcelo Gomez, condenó al imputado como autor del crimen a la pena de prisión perpetua bajo la figura de homicidio criminis causae.

