Crisis de AFA: sin Burru de arranque y más problemas

Buenos Aires

La crisis en la que está inmersa la AFA se llevó al primer entrenador de Primera. Es que Jorge Burruchaga presentó ayer su renuncia como técnico en Sarmiento de Junín tras haber dirigido al equipo solamente en cinco partidos (con buenos resultados), avizorando los problemas de la entidad para abonarle su sueldo.

La dirigencia del club inmediatamente cargó contra la casa madre del fútbol porque le debe unos 9 millones de pesos al DT. “Burruchaga está fuera del país y no volverá a Junín porque tiene información de que el Gobierno no le va a pagar a la AFA y por ende la AFA no le pagará a los clubes. No quiere sufrir ni pasarla mal con ese tema”, explicaron desde la institución.

El ahora ex entrenador llegó a Junín para reemplazar a Gabriel Schurrer; dirigió apenas cinco partidos y sacó 10 puntos, aunque el Verde todavía está en zona de descenso en el campeonato. Si bien aún no le aceptaron la renuncia a Burruchaga, e intentarán convencerlo para que siga, la situación de Sarmiento no es buena: la AFA le debe 9 millones de pesos y por eso se atrasaron los pagos.

En declaraciones radiales, el vicepresidente del club, Horacio Martignoni, fue tajante: “Seremos el primer equipo que se vaya a la B porque la AFA no paga”. Al igual que el DT, por motivos económicos también podrían irse el arquero Julio Chiarini y el volante Jonathan Santana, si les surge alguna oferta.

"Burruchaga tiene información de que el Gobierno no le va a pagar a la AFA y, por ende, la AFA a los clubes. Nos iremos al descenso por esto”.

Sin acuerdo

La renuncia de Burruchaga llegó a 24 horas del desacuerdo entre el gobierno nacional y el Comité de Regularización por el cobro de los 350 millones de pesos correspondientes a la cuota de diciembre de Fútbol Para Todos (FPT), que fuera acordada el 23 de agosto último. Al respecto, el vicepresidente de Nueva Chicago, Daniel Ferreiro, sostuvo: “Ante la negativa del Gobierno de abonar la cuota de 350 millones el fútbol, no comienza en 2017”. “La solución es que se llame a elecciones lo antes posible”, agregó.

En este escenario, donde la mayoría de los clubes del ascenso y muchos de Primera no tienen cómo afrontar los gastos corrientes y los sueldos de jugadores, es posible que no comiencen las pretemporadas y, en consecuencia, peligre el reinicio de los distintos torneos.

350 millones se debe de FpT. La AFA le reclama $350 millones al gobierno nacional por la cuota de diciembre del contrato de Fútbol para Todos.