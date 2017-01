Crisis: se pudrió en el Federal A

BUENOS AIRES

El Torneo Federal A oficializó la suspensión del reinicio del campeonato, como estaba previsto, y sumó a la medida el arranque de la Copa Argentina hasta tanto no haya una solución global para todo el fútbol argentino.

De esta forma, la tercera categoría nacional se encolumnó con la B Nacional y la B Metropolitana, que ya habían bajado hace días. “Esta es una oportunidad única para hacernos escuchar, si no seguiremos siendo mediocres. Si vamos al paro, que sea a fondo y que se pudra, así no se puede seguir”, dijo Héctor Gómez, presidente de Chaco For Ever e integrante de la Mesa del Consejo Federal.

Gustavo Sastre (Deportivo Madryn) estuvo en representación de las instituciones patagónicas en el encuentro. Todos los presentes estuvieron de acuerdo en sumarse a las medidas de fuerza y alentaron la solidaridad entre los clubes, entre los que están en condiciones de empezar a jugar y los que no. “No podemos empezar si no aparece el dinero”, fue la frase que más se escuchó en la mesa, de la que también participó Pablo Toviggino, presidente del Consejo Federal.

“Si no se unen como categoría, el tren pasa una vez. El fútbol del interior puede desaparecer”, expresó Toviggino.

En el acta dijeron que la medida se mantendrá hasta que se elija al presidente de la AFA.

Otro que se sumó al encuentro fue Daniel Ferreiro, de Nueva Chicago, para transmitir los puntos de comunión de la B Nacional. “El fútbol está dividido entre los que se la quieren llevar toda y los que quieren inclusión”, sostuvo. Además, manifestó un mensaje desalentador sobre la repercusión que tendrían los descensos masivos que propone la Superliga.

El Rojo, firme en los amistosos rumbo a la reválida

NEUQUÉN

Independiente de Neuquén sigue su pretemporada a la espera del reinicio del Torneo Federal A, donde jugará la reválida y buscará zafar del descenso.

Ayer el equipo del Rojo jugó su quinto partido amistoso del receso estival. En La Chacra, los dirigidos por Diego Landeiro recibieron a Alianza de Cutral Co y ganaron por 1-0 en el encuentro de los titulares. El gol fue convertido por Mario Ávila.

En tanto, en el partido de los planteles alternativos, los neuquinos se impusieron por 3-0.

Federico Illanes fue parte de los titulares, mientras que el cordobés Federico Allende ingresó en el equipo alternativo. “Está haciendo mucho trabajo físico y de a poco se está sumando al trabajo de los titulares”, comentaron allegados al Rojo.

“El equipo estuvo bien parado, y hay que seguir trabajando en los entrenamientos mientras se destraba el conflicto de AFA y se retoma el fútbol”, agregaron.

Independiente ya programó otro amistoso para el próximo sábado, en horas de la mañana, cuando visite a Pacífico.

Cabe recordar que al inicio de la reválida del Federal A enfrentará a Deportivo Maipú de Mendoza.

Maronese empató con Roca y sueña

NEUQUÉN

Maronese logró un valioso empate 1-1 con Deportivo Roca, en un partido disputado ayer en el marco de la pretemporada de ambos equipos. Incluso el equipo local pudo haber ganado, pero marró un tiro desde los doce pasos.

El gol fue conquistado por el marplantense Jonathan Moyano, reciente incorporación en el equipo que dirige Eduardo Lovaglio. Los suplentes perdieron 1-2.

También ayer, camino al torneo Federal C, Centenario empató sin goles con La Amistad.