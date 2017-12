Cristóbal López engrosó la lista en el penal de Ezeiza

El “zar del juego” y dueño de medios de comunicación -entre otras compañías- no compartirá penal con su socio, Fabián de Souza, quien fue detenido en Puerto Madero y trasladado a Marcos Paz en el marco de la misma investigación. En ese complejo están detenidos el piquetero Luis D’Elía, el ex ministro Julio De Vido y el ex líder de Quebracho, Fernando Esteche.

Tanto López como De Souza serán sometidos a evaluaciones médicas y criminológicas en los hospitales centrales de cada complejo penitenciario. Ercolini procesó a López y a su socio con prisión preventiva por considerarlos partícipes necesarios del delito de administración fraudulenta. Ambos están acusados de evadir $8 mil millones del impuesto a los combustibles a través de su empresa llamada Oil.