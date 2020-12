Cronopios macetines: cuando de una cabeza crece una planta

Era la época de los tarifazos, donde el impacto de los aumentos a veces significaba que una familia redujera su presupuesto ampliamente. Jose se bancaba sola, y en ese momento de descalabro económico, sus macetines la salvaron. “Los empecé a mirar con otros ojos y me dije por qué no publicarlos en las redes y venderlos. Fue así como empezó todo” , cuenta.

Al principio los hacía con una mezcla de cemento, arena y arcilla y los coloreaba con ferrites, en la gama de los tierra. “Un día unos amigos de cervecería Árbol me invitaron a feriar y me prendí; también fue un puntapié porque me preguntaron cómo se llamaba el emprendimiento y le puse Cronopios”, recuerda.

¿Acaso estos plantines vivientes se parezcan en algo a los personajes del libro de Cortázar? ¿O es que ahora que los conocemos les ponemos esa cara exacta que Jose les ha tallado? Lo cierto es que Cronopios macetines tienen una expresión impactante, labrada en cada detalle por las manos de su creadora.

Modelo para armar

Ahora que los cronopios están en los patios, jardines y en los interiores de las casas de varios neuquinos, pareciera que tienen vida propia. Varios de ellos además caminan, porque su creadora les ha dado patas de metal.

“Me mandan las fotos de los cronopios en distintos lugares y eso me pone muy contenta, ver que las plantitas arriba de esas cabezas van creciendo”, expresa. Josefina composta la tierra desde donde se van a enraizar esas plantas, y también esqueja o divide las suculentas para reproducirlas y luego plantarlas en los macetines.

“Es un proceso de trabajo que lleva mucho tiempo, porque arranca desde las mismísimas materias primas; se hace con mucho compromiso y disfrute”, comenta.

Jose ya creó sus propios moldes y en base a eso le da existencia a los macetines, que son horneados y luego pintados; pero no es un proceso cerrado, ella siempre está confeccionado nuevos cronopios para moldear.

Además, ahora sumó mates de cerámica del estilo y se asoció con un productor de bombillas de alpaca para vender las dos piezas en conjunto. “El camino del emprendedurismo es asociativo, es compartido y solidario; claro que sí, yo me he sentido acompañada desde que me ven en una feria con todos los macetines y me ofrecen un aventón en auto, hasta en las devoluciones constructivas de otras personas y clientes”, concluye.