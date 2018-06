Cruzó a EE.UU. sin darse cuenta y terminó presa

Roman salió el 21 de mayo a correr en las inmediaciones de White Rock, localidad del extremo oeste canadiense limítrofe con Estados Unidos. La estudiante abandonó la playa debido a la subida de la marea y se adentró en tierra firme, donde fue interpelada por dos agentes. La joven no portaba ningún documento de identidad al momento de la detención y aseguró que no se había dado cuenta de que estaba en territorio estadounidense.

Había ingresado en el estado de Washington y abandonado el canadiense de Columbia Británica.

A pesar de las explicaciones, fue transferida a un centro de detención estadounidense junto al aeropuerto de Tacoma, en Seattle, situado unos 200 kilómetros al sur del lugar en el que la interceptaron.

“Es ridículo verse en prisión por salir simplemente a correr. Nunca me imaginé tal cosa”, relató al canal Franceinfo la joven.

Roman aprovechaba su estancia en Canadá para ver a su madre, residente en ese país, y para aprender inglés. “Cuando me llevaron a la prisión, con esposas y un vehículo con rejas, me sentí como una criminal”, agregó.

A su llegada a ese centro, logró llamar a su madre, quien aportó la visa en regla y el pasaporte de su hija. No obstante, las autoridades de Estados Unidos pidieron a Canadá que comprobase la autenticidad de los documentos de la joven. Debido al tiempo que llevaron esas gestiones, Roman pasó 15 días encerrada, hasta el 6 de junio, junto a decenas de inmigrantes.

“El primer día fue muy duro. La primera semana se me hizo pesada, pero intenté relativizarlo. No tenía mucho de qué quejarme si me comparaba con lo que ellos vivían, esas personas que ya estaban detenidas en ese mismo lugar cuando me llevaron ahí. Al final yo pasé encerrada dos semanas y ellos estaban hace meses”, contó.

Debido a este episodio, la estudiante, quien regresó a Francia hace una semana, tiene prohibida la entrada a territorio estadounidense.

Más de 2300 niños fueron separados de sus familias migrantes en las últimas semanas bajo las medidas de “tolerancia cero” del gobierno de Trump, que incluyen entregar a la justicia criminal a quienes ingresan sin autorización al país, lo que les provocó una lluvia de críticas y rechazos al mandatario estadounidense y a su administración durante los últimos días.

”Me pidieron que me quitara todas mis pertenencias personales, como mis joyas, me registraron en todas partes. Entonces entendí que se estaba poniendo muy serio y comencé a llorar”, relató la joven.

Sobre la cárcel, dio algunos detalles: ”Estuvimos encerrados todo el tiempo y en el patio había alambres de púas y perros”.

Un portavoz de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. alegó que cualquiera que cruce al país fuera de un puerto de entrada oficial viola la ley.