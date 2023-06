Cuál es la verdad detrás de la salud de Charly García

Y siguió: “Lo visitaron y lo vieron algunos músicos muy conocidos, que no voy a nombrarlos. Una persona que lo quiere muchísimo me dice que, en estos días, su estado es muy parecido a lo de Maradona... Esperemos que no tenga el mismo desenlace, por Dios”.

El revuelo que generaron estos detalles hizo que distintas personas que integran el círculo más íntimo del artista de 71 años salieran a aclarar la situación.

"No paso nada, nada de eso que dijeron es verdad", dijo una fuente cercana a Charly, según citaron en el portal de Teleshow. A su vez, confirmaron que "está como siempre" aunque su movilidad es reducida y se maneja en silla de ruedas.

Puntualmente, Rosario Ortega, que trabaja hace un tiempo con García, se expresó en las redes sociales al respecto y llevó calma hacia los fanáticos: "Charly está tranquilo, mirando una peli, nada cambió en estos días, armó un revuelo solo por querer decir algo el pelado de A24", escribió en su cuenta de Twitter.

Rosario Ortega salud Charly García.webp

Otro allegado al músico indicó: “No pasó nada, está igual como antes. Ya terminó el disco, faltan algunas cosas para que salga, pero hace su vida normal. Obviamente, no sale mucho, no tiene nada malo. No pasó nada en particular para que se salga decir todo esto. Está igual que hace seis meses que fue su cumpleaños. Anda en silla de ruedas, no camina bien, pero esto es desde hace años”.