Qué dijo Araceli González sobre la supuesta separación de Fabián Mazzei tras acercarse a Adrián Suar

La actriz salió a aclarar su situación amorosa con Mazzei luego de su aparición junto a su ex en la obra de prensa Sottovoce.

Araceli González sorprendió en los últimos días al aparecer junto a su expareja Adrián Suar tras años de una importante disputa donde estuvo en juego un porcentaje de la productora Polka. Ese encuentro inesperado luego de una importante separación fue el detonante para que aparezcan un sinfín de opiniones en el mundo de la farándula.

Ante esta situación una de las hipótesis que ganaron protagonismo en torno a la relación fue una supuesta separación de de la actriz con Fabián Mazzei . Al escuchar las teorías al respecto, Araceli no dudó un segundo y salió al cruce tras escuchar la versión en el programa de chimentos LAM .

“Sabíamos que iba a pasar esto de decir que estábamos en un mal momento”, dijo en su aclaración debido a las repercusiones por el encuentro que mantuvieron. Por otra parte, contó cómo se gestó el reencuentro: “Le mandé un ‘Hola’ a Adrián para reconciliar y él dijo ‘hola’, y a partir de ahí empezó una conversación muy linda. Todo esto mi pareja lo sabe desde el día uno, que siempre quiso que estemos reconciliados. No estamos en crisis, sí nos peleamos con la empresa. Está todo perfecto, en el mejor momento y sabíamos que podía pasar esto”.

Según confirmó, la pareja de Araceli y Fabián, que inició en entre 2007 y 2008 en el trabajo, sigue funcionando con normalidad y continúan juntos.

Cómo fue el encuentro con Suar

El mundo del espectáculo se convirtió en el escenario de distintos reencuentros inesperados entre figuras de la farándula que habían dejado de tener una relación como es el caso de Paula Cháves y Zaira Nara que se cruzaron en un evento y volvieron a mostrarse juntas tras años de disputa. En las últimas horas, dos personajes del ambiente se reencontraron.

No pasó desapercibido: Araceli González volvió a reencontrarse con Adrián Suar de forma intencional durante la obra "Sottovoce" que lleva adelante el actor. Es que su exmarido y padre de Toto Kirzner, quien también estuvo en el evento, volvieron a encontrarse en forma de reconciliación de la relación tras varios años de guerra después de su separación escandalosa. Según el relato, no se trata de una reconciliación amorosa pero si para restablecer el vínculo.

Se trata de una nueva etapa de reencuentro, motivada por las partes, a 22 años de su escandaloso divorcio. Fue el propio Suar quien hizo extensiva la invitación para Araceli, y su pareja Fabián Mazzei, su hijo Tomás y Florencia Torrente. Más allá de que el novio de la actriz estuvo invitado, decidió no asistir debido a que no lo creía oportuno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elejercitodelam/status/2061633472444215663&partner=&hide_thread=false Araceli Gonzalez fue a ver a Suar.

"Es una nueva etapa. Fuimos a comer los 3 y me invito" pic.twitter.com/NrMq3scps3 — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) June 2, 2026

Previo al evento, Araceli reflexionó: "Hay que evolucionar". A su vez, confirmó que están muy bien, iniciando la revinculación como familia y que hace cuatro meses lograron un buen encuentro: “Yo lloro y avanzo”, dijo confirmando que fue quien tomó la iniciativa de este proceso.

“Tuvimos una cena preciosa los tres, nos reímos mucho, fue muy emocionante y ahí nos invitó a todos”, dijo contando cómo surgió la iniciativa que pudieron llevar a cabo. Luego, agregó: "No quiero más preguntas incómodas en la vida de mi hijo. Él estaba feliz".

Sin embargo, le bajó la espuma y dejó en claro que no se trata de una reconciliación total y actividades como cuando eran pareja: "Vamos de a poco, sino ya los ravioles el domingo".

Suar Araceli Toto reencuentro

En su relato, también se expresó previamente sobre las expectativas por conocer a Rocío Robles, la actual pareja de Suar: “No la conozco, ahora la voy a conocer, ella es joven, yo soy otra camada, soy más grande”.

"Hoy estamos muy bien, revinculándonos como familia. Yo di el primer paso. Hicimos una cena los 3 con Toto. Nos reímos mucho", escribió en las redes sociales. Cabe recordar que intentan sanar una pelea que llevan durante años desde su separación, donde Araceli reclamaba un 17% de la productora Polka como parte del acuerdo divorcio. En marzo de este año llegaron a un punto en común a través de una audiencia judicial que habría sido el puntapié inicial para volver a tener un vínculo.