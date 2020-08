¿Cuáles fueron los reclamos del #17A en Neuquén?

Intentaron pararlo en un bloque de cemento, pero el viento lo desparramó por el suelo en más de una oportunidad, lo que libró una serie de chistes al respecto.

La mujer que realizó la intervención explicó los detalles que se podían encontrar en el muñeco: “Tiene un ojo cerrado y otro abierto porque esta justicia es selectiva con lo que juzga. Además, tiene dólares en la balanza, que representan la corrupción que inclina sus costados y la boca tachada, porque esta es una justicia muda”.

Con el correr de los minutos hombres y mujeres, en gran medida mayores adultos, fueron llegando al lugar. Con ellos llevaban banderas, carteles y sus caniche toy, otra de las figuritas repetidas en la concentración.

Cerca de unas 120 personas llevaron la protesta al ritmo de los aplausos y los cacerolazos. Además, una hilera de varias cuadras de autos se sumó al ruidazo con sus bocinas. Muy de vez en cuando, algún valiente se animaba a tirar un “!Viva la patria!”, que era respondido con algarabía por hombres y mujeres presentes en el lugar.

Según afirmaron a LMN, la intención de manifestarse era “poder mostrar que este gobierno, como todos los de la cretina, manejan la justicia como quieren”. Claro, este reclamo viene a cuento por la Reforma Judicial que se encuentra en el Senado y que espera obtener la media sanción el próximo 26 de agosto.

El senador Oscar Parrilli, como representante neuquino del oficialismo nacional, aseguró que la intención de la reforma es que el Poder Judicial deje de ser un “resorte de poderes fácticos como el económico, político y mediático". El legislador, quien preside la comisión de Justicia y Asuntos Penales, aseguró que la intención también es la de “democratizar la Justicia y garantizar el acceso del pueblo” a la misma.

Desde la oposición, encabezada por Juntos por el Cambio y que contó con referentes que convocaron a la marcha del 17A, no han emitido palabra al respecto en las bancas del senado y esperan que la voz de sus representados en las calles sirva de algo.

“Ya era hora de que nuestros referentes, como Patricia Bullrich, salgan a convocar a la gente por redes sociales”, aseguró uno de los asistentes a la marcha neuquina.

En Neuquén, políticos del PRO como el Diputado Nacional Francisco Sánchez acompañaron la manifestación que días atrás habían convocado.

-> Antiperonismo

Entre las frases más repetidas con respecto a la protesta que protagonizaron cientos personas en el centro neuquino, alegaron el repudio al movimiento peronista en argentina. “Estamos acá porque nos cansamos de tanto peronismo. Hay que matarlos a todos o meterlos en cana”, aseguró un hombre de unos 70 años que se encontraba en el lugar.

“No vamos a parar hasta verla a Cristina presa”, aseguró otro de similar edad parado junto a un cartel que decía: “Argentina yo te amo y te defiendo de libertad”.

“Le han dado prisión domiciliaria a un montón de ladrones y violadores, pero lo que más me duele es todo lo que está pasando con Cristina Kirchner, que teniendo tantas causas en contra por corrupción no esté presa”, aseguró un joven de unos 30 años en referencia a las causas presentadas por el juez Claudio Bonadio en contra de la ex presidenta. Cabe destacar que hasta el día de la fecha, no pesan sobre la actual Vicepresidenta condenas firmes que impliquen su detención.

-> Anticuarentena

Otro de los puntos fuertes que se pudo ver en la manifestación fue el tinte anticuarentena de la oposición al gobierno de Alberto Fernández. Entre los reclamos, aseguraron que la decisión de sostener el aislamiento se debe a “un atentado en contra de la libertad para expropiar empresas y liberar ladrones y violadores”.

Claro, la preocupación de los manifestantes se debe a la medida tomada en la Provincia de Buenos Aires, donde unos 1607 presos fueron enviados a reclusión domiciliaria para reducir los riesgos de contagio en las cárceles, que no están en condiciones de afrontar una crisis sanitaria. “No queremos perder la libertad que tenemos. En este país tiene prioridad un ladrón y no una víctima”, aseguró uno de los hombres al respecto.

Casi al final de la manifestación, en el mismo tono de reclamos, un hombre que aseguró pertenecer a la Unión Cívica Radical conectó un micrófono y tomó la palabra durante casi media hora “sin ningún tipo de interés político”.

Desde un parlante que se escuchó pese a los fuertes bocinazos, aseguró: “Estamos en un estado policial donde no se nos permite salir de la provincia. Todos hablan del coronavirus pero nadie habla de la gente que se muere de hambre en vida”, lanzó el hombre que continuó: “A mi me gustaría estar de vacaciones, no acá enchufando mi parlante para hablar ante ustedes. Pero hay gente que no puede ir a visitar al cementerio a sus padres que los están mirando desde arriba. ¿Qué van a pensar esos padres de sus hijos que no van al cementerio? ¿Así pretendemos ser personas honestas?”, concluyó ante la aceptación de los manifestantes que respondían con sus puños en alto.

Sin embargo, otro de los presentes se preocupó por la situación de aquellos que perdieron sus trabajos por el aislamiento: “La cuarentena al principio estaba bien. Después ya empezó a estar mal administrada. No queremos perder la libertad que tenemos, mucho menos ver que por la extensión de la cuarentena hay gente que no puede salir a trabajar”, lanzó.

-> Discurso ambivalente

Una de las frases que se escuchó repetida por los y las manifestantes opositores del gobierno de Alberto Fernández fue la intención de “protestar pacíficamente”. Sin embargo, este discurso presentó un quiebre de opiniones entre quienes efectivamente no creen en el “odio como solución a nada” y quienes se manifestaron a favor del fusilamiento de políticos y periodistas.

Una gran parte de los manifestantes presentes se pasearon con carteles incitando a la violencia como solución a las problemáticas sociales que denunciaban. Consignas como “Fusilar Políticos y Periodistas” fueron llevados en alto por jóvenes universitarios de no más de 25 años.

Con orgullo, se pasearon durante la hora y media que duró la marcha ofreciendo el asesinato como solución. Fueron bien recibidos por el público en general, que celebró la propuesta y hasta se sacaron fotos con el cartel.

Otro de los pedidos polémicos en la jornada neuquina se pudo ver en un letrero que decía: “Yo también quiero impunidad para colgar jueces y políticos corruptos”.

Pese a que la intención de algunos manifestantes era la de mantener el reclamo en paz y sin violencia, la jornada quedó manchada por los polémicos pedidos de la oposición, que lejos de argumentar sus solicitudes, se encargaron de embarrar la cancha ofreciendo como solución el fusilamiento.

Una vez concentrada la gente, marcharon durante tres cuadras desde el Monumento a San Martín hasta la intersección de Av. Argentina e Independencia y dieron la vuelta de regreso al lugar donde todo comenzó. Allí cantaron el himno y, de a poco, fueron regresando a sus hogares.