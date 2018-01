"Cuando la gente cantó por mí, volví a sentirme vivo"

Y a pesar de mostrarse seguro ante los medios y decir que la gente le seguía pidiendo fotos y que sentía su amor en la calle, necesitaba pisar la Bombonera para medir el pulso del pueblo azul y oro.

El sábado ante Colón, en su segundo regreso a la Ribera, sintió la respuesta de la gente, que lo ovacionó –aunque lejos del primer recibimiento en 2015– y eso tranquilizó al jugador.

“Cuando la gente cantó por mí, realmente me sentí vivo. Necesitaba que la gente se sacara todas las dudas”, indicó Tevez a Radio La Red, y agregó: “Esperaba ansioso el canto de la gente y por suerte se dio”.

El futbolista, de 33 años, reconoció que cuando la gente lo ovacionó en el estadio “fue un desahogo por dentro”. “Sobre todo por la familia, que escucha muchas cosas. Hoy estoy con ganas de romperla y de devolverle al hincha todo lo que me regaló”, afirmó el Apache.

"Me preparo para dar mi mejor versión. No se la voy a dejar fácil a Sampaoli"."No me bajo porque estoy trabajando para llegar a mi mejor nivel. Sería muy lindo romperla en estos cuatro meses"."Primero tengo que sobresalir en Boca, pero el objetivo del Mundial está”.Carlos Tevez

El delantero se metió en la pelea para el Mundial de Rusia.

Vuelta con triunfo

En cuanto a lo futbolístico, el delantero indicó que se sintió cómodo en la victoria ante Colón por 2-0, e incluso se animó a calificarse con un 6. “Estoy corriendo mucho y en ese plano me siento muy cómodo. Me falta fortalecer los brazos, las piernas, pero en líneas generales estoy muy bien. En lo personal, creo que jugué para 6 puntos. Estoy para dar mucho más”, analizó Tevez, que participó en el segundo tanto con un pase de gol para el uruguayo Naithan Nández .

Otro de los temas que abordó el jugador fue la posición en el campo de juego, teniendo en cuenta que desde hace un tiempo prefiere desenvolverse por detrás del nueve, aunque eso genera que el entrenador Guillermo Barros Schelotto tenga que modificar el esquema táctico.

“No me molesta jugar de enganche o de 9. Todos sabemos que más cerca del área puedo hacer más daño. Si tengo que bajar demasiado me desgasto, ahí sufro más. Cerca del área hago la diferencia”, señaló.

Visita al escolta

Boca, líder de la Superliga, visitará el fin de semana al Ciclón, único escolta a seis puntos de ventaja. Al respecto, Tevez indicó que sólo piensan en cómo juega el equipo y no en los puntos que le llevan a San Lorenzo.

“La atención está en tratar de hacer lo mejor y eso llevará a encaminar el campeonato solo, pero todavía no encontramos el Boca que todos queremos”, enfatizó el Apache, que se reencontró con el hincha.

Gómez se enfría y Pérez calienta

Del Milan al Palmeiras

El Palmeiras le compró en 7 millones de euros el 80% del pase de Gustavo Gómez al Milan. Pero el defensor quiere jugar en Boca y eso puso en suspenso la negociación.

Lo prueban a Pérez

El domingo el Xeneize visita al escolta, San Lorenzo, y el Melli estudia la vuelta de Pablo Pérez al equipo. El dilema es quién saldrá si regresa el capitán.

Nández, a la medida del club

El presidente de Boca, Daniel Angelici, ponderó el presente de Naithan Nández, que busca un lugar en el once. “Es un jugador a la medida de Boca. Tiene una gran personalidad. Vino y no le pesó la camiseta”, dijo.