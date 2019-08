Cuando leer salva vidas: encontró su diagnóstico en un nota del diario

Diagnosticado con psoriasis y artritis psoriásica hace un año, Mariano pudo dar con la enfermedad gracias a una nota del diario Página 12 sobre una campaña de detección impulsada por la SAR. “Yo venía con psoriasis hace más de diez años y me venía tratando la parte tópica con dermatólogos, pero no podía salir de estar muy brotado en lugares medulares. Venía con mucho temor, además, porque un dedo de la mano izquierda no lo podía mover. Pensaba que tenía algo neurológico porque no tenía control para poder sostener las cosas”, recordó antes de remarcar que leer la descripción de los síntomas en el artículo periodístico lo llevó a llamar al 0800 de la entidad y acceder al turno gratuito.

“Leer salva la vida. Para todos los que están tratando de asirse y hacerse de esta información, el hecho de multiplicar la palabra es lo que finalmente termina salvando”, subrayó luego de contar que tras una primera consulta comenzó a ser tratado por el equipo de reumatología del Hospital Argerich. “Fui pasando por diferentes estadíos, y la verdad es que me cambió radicalmente la vida. La mano izquierda la tengo totalmente recuperada”, precisó, aunque aclaró que es consciente de que su enfermedad es crónica y que si abandona el tratamiento, puede volver a estar en serios problemas.

"El tema es poner en palabras e ir trabajando todas estas frustraciones que van apareciendo a lo largo de la enfermedad”, advirtió haciendo alusión a la importancia que tuvo el acompañamiento de su familia junto a una terapia psicológica dado que este tipo de afecciones alteran todos los aspectos de la vida cotidiana.

Dado que la detección temprana abre una ventana de posibilidad para atacar la enfermedad, detener o revertir sus efectos, desde la SAR desplegaron una serie de medidas para capacitar y brindar información a los médicos generalistas con el objetivo que puedan detectar la posibilidad de este tipo de afecciones y hacer derivaciones a los reumatólogos para llegar a un diagnóstico efectivo en el menor tiempo posible,

Además, tal como indicó la doctora Alejandra Babini, jefa de Reumatología del Hospital Italiano de Córdoba y ex presidenta de la Sociedad Argentina de Reumatología, la entidad también trabaja con la comunidad en general para encender las luces de alarma en los pacientes. La idea es que no tomen con naturalidad "tener siete articulaciones inflamadas o que se acostumbren al dolor". En este sentido, explicó que es fundamental consultar ante los primeros síntomas porque “no se vuelve de las deformidades instaladas”.

El abanico de enfermedades inmunomediadas es muy amplio y alcanza a patologías de la piel, el intestino, la vista, el corazón, los pulmones y otros órganos. Entre ellas se encuentran la Espondilitis anquilosante, Psoriasis, la Artritis psoriásica, Artritis idiopática juvenil, Espondiloartitris axial, la Hidradenitis supurativa, la Artritis reumatoidea, la Uveitis y las enfermedades inflamatorias intestinales como la Enfermedad de Crohn y la Colitis ulcerosa.

María Celina de la Vega, vicepresidente de la SAR, explicó que la reumatología no sólo atiende “las enfermedades que desde el punto de vista clínico se expresan por las articulaciones en el aparato locomotor, sino que también aquellas que son sistémicas, generales, que pueden afectar a cualquier parte del organismo y que se expresan a través de las articulaciones”.

La especialista destacó que las enfermedades reumáticas están entre las de mayor prevalencia dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles y comprenden más de 250 enfermedades que afectan al 20% de la población mundial.

Además, son la segunda causa de consulta por enfermedades crónicas y la segunda causa de ausentismo laboral y pérdida económica, ya que 20 de cada 1.000 pacientes tienen algún grado de incapacidad generada por su evolución.

