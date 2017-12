Cuando los flacos hacen dieta para engordar

No todo es adelgazar: estar en línea puede incluir la necesidad de sumar kilos.

Si nuestro índice de masa corporal (IMC) es inferior a 18.5, quiere decir que tenemos que comenzar una dieta. Sí, una dieta, pero no como las habituales que son para perder peso. En estos casos, es a la inversa: para subir los kilos que nos escasean. Claro que, afirman los especialistas, no es sólo comenzar a comer y comer (además, la persona que tiene problemas de bajo peso no puede “comer y comer”) sino que deben sumarse análisis de sangre y orina, por si la falta de kilos se debe a alguna enfermedad o si hay un riesgo de desnutrición por falta de nutrientes.