¿Cuánto aumentaría la tarifa de los taxis en Neuquén?

Según la ordenanza, todos los años este servicio de transporte tiene dos fechas para llevar a cabo las actualizaciones de sus tarifas. "En mayo no actualizamos porque la pandemia y la situación no lo ameritó", explicó Lira.

El sindicalista contó que la subas están atadas al precio por litro del tipo de combustible "para hacer un alcance estimado"."Se busca ese monto para hacer un parámetro y hay que tener en cuenta que en 365 días no se aplicó ninguna suba", retiró y expuso que la actualización era "necesaria" para cubrir los costos de la canasta básica que "se triplicaron con la inflación".

Si bien aún no está confirmada esta nueva tarifa, desde el Tránsito aseguran que el expediente ya se creó y "ahora hay que esperar los tiempos" que tiene la administración pública. "Hasta que no salga en el boletín oficial con la firma de Mariano Gaido no pueden aumentar el precio", confirmó una fuente municipal a LMN.

Reclamo y marcha de taxistas a ciudad judicial (2).JPG Sebastian Fariña Petersen

Por su parte, Lira reafirmó la necesidad de que se aplique "cuanto antes". "Nos reunimos con personal de Transporte y de gobierno, y estamos esperando que dentro del mes de noviembre salga. Por ahí la necesitábamos en octubre porque realmente los precios se dispararon y detrás de cada taxi hay una familia que alimentar", apuntó el sindicalista.

Según el precio de Infinia Diesel que se reportó este lunes (primer día hábil de noviembre), la bajada de bandera estaría en 68,10 y la ficha 6,80. "Claro, cada ficha es un 10% de la bajada", concluyó Eduardo Lira, Secretario General del gremio de taxistas.