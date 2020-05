Cuarentena flexible: la luz al final del camino, neuquino cuenta que "Barcelona volvió a nacer"

Tadeo era uno de los tantos que tenía su permiso y podía circular para ir a su trabajo. Desde su perspectiva vio la transformación de la ciudad y la describió: "Este sábado y domingo vi como la ciudad volvió a nacer. Las calles y lugares se poblaron de gente, y no solo veía a dos o tres personas casi escondiéndose o a las corridas yendo a sus empleos. Volví a ver un destello de la Barcelona que me enamoró y eso me motiva".

-¿Cómo viste las personas que salían a la calle?

Las vi tranquilas, como que no habían pasado en estos 48 días. Puedo decir que se las vio desahogadas y siento que realmente se necesita poder salir al menos una hora a la calle y sentir un poco de esa "normalidad". Porque estamos solo yendo al súper o a trabajar y lo sentimos necesario, ya que estas salidas motivan para seguir cumpliendo las fases que el gobierno decretó.

-¿Cuál fue tu primera impresión de ver a la calle así?

Creo que la palabra en que lo puedo resumir es rareza. Me sentí raro, si bien -como dije- yo estaba saliendo de casa porque voy al trabajo, volver a ver esas mismas calles y caminos con gente cambia muchísimo. Te da una cierta tranquilidad de que todo volvió a estar bien de nuevo, a pesar de todo.

-¿Qué fue lo que tenías más ganas de hacer?

Parece repetitivo, pero es cierto: tenía ganas de ver gente. Era lo único que necesitaba. Observar la calle con gente al rededor, en movimiento y dinámica. La verdad que eso se extrañaba mucho porque en estos 50 días solo veía a las personas con las que vivía y con las que trabajaba.

-¿La gente respetó lo que el Gobierno dijo?

Hay gente para todo. Algunas respeta, otra no y otro tanto juega en los grises de la medida. Lo que estuvo bueno es que el Gobierno fue muy claro en el grupo etario en el horario. Los adultos no podemos cruzarnos ni con niños ni con gente mayor, porque tenemos distintos horarios. Y eso se respetó muy bien.

-¿Tuviste ansiedad a la hora de salir de tu casa?

No tuve ansiedad. Seguro que influyó mi posibilidad de poder salir e ir a trabajar, pero no. La verdad que ansiedad no.

-Y, ¿miedo?

Tampoco y por lo mismo. Pero lo que vi es que cada vez hay menos miedo en la calle, pero con las mismas precauciones. Usan barbijo, a pesar de que no es obligatorio y mantienen el distanciamiento. Pero siento que en el día a día mermó ese miedo. Por ejemplo, cuando arrancó esto ir al súper era un mal estar constante porque si querías agarrar un producto en donde había alguien, se generaba una situación tensa. Parecía la ley de la selva, que ganaba el más fuerte. Y ahora eso ya no pasa, siento que nos fuimos adaptando y perdiendo el miedo.

Barcelona-playa.png

-¿Qué recaudos tomaste?

Siempre respeté la línea que bajaba el gobierno. Alcohol en gel y a mantenerme informado. Ahora, a partir de este lunes, sumaron una medida que es el uso del barbijo obligatorio en los transportes públicos. Yo me tomo el tren para ir a trabajo y siento que es una medida importante, y tal vez tardaron en tomarla, ya que en los vagones de acá hay poca ventilación. Si bien la gente intenta estar lo más alejado posible, hay casos que no se respeta la distancia... entonces esto está bueno para prevenir.

Bajo este contexto, Tadeo siente que "la hora de recreación permitida es un motor para seguir aguantando las medidas del Gobierno" frente al avance del COVID-19 y asegura que "ver gente en la calle te transmite que todo está yendo por el buen camino". Pero, quiere aclarar: "Lo importante es que la gente no se lo tome como que esto ya terminó. Hay que esperar al 11 de mayo que es un día bisagra, en donde se reverá la situación en España y marcarán que haremos: si la gente respetó o si hay que tomar medidas más estrictas".

El economista de 26 años está convencido de que la tranquilidad y respetar los decretos del Gobierno será clave para "salir todos juntos de esta situación". "Quiero volver a vivir en la Barcelona que conocí y siento que estoy cada vez estamos todos más cerca", concluyó Tadeo.

Política que rige en España desde este sábado

Embed

MedidasGOB.png

LEÉ MÁS

España registró 164 muertos, el menor número desde el 18 de marzo

Europa: ¿cómo será la reapertura que comienza esta semana?