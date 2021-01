Cuenta oficial de la Policía causa furor en TikTok

¿Qué videos hacen?

Algunos agentes de a Policía Nacional de España se han atrevido a bailar al ritmo de una de las canciones de moda como Jerusalema de Master KG .

de . Otros policías han jugado con los filtros más usados en TikTok .

. Recientemente, un video que se volvió muy viral entre los fanáticos de Harry Potter, la saga de J.K. Rowling, escribieron: “No somos Harry Potter, pero por ti atravesamos paredes”, y luego ‘desaparece’ a través de una pared compuesta por ladrillos. “¿Después de todo este tiempo? Siempre”, añade, en referencia a la conversación entre dos personajes de las películas: Snape y Albus Dumbledore.

Un ejemplo del furor que generan es que en redes sociales ya cuenta con más de más de 533.000 visualizaciones, 46.000 "me gustas" y donde los seguidores apoyan la labor desempeñada por la Policía Nacional en Internet. Sin embargo, como no podría faltar, también existen los detractores, quienes indican que deberían acercarse a los jóvenes por otras vías, y no por medio de TikTok.