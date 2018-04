Culpable de intentar asesinar a su ex pareja

Por unanimidad, un tribunal lo condenó por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género en grado de tentativa, es decir, intento de femicidio. Durante el juicio quedó probado que Gilda fue víctima de violencia de género.

El violento ataque ocurrió el 13 de diciembre de 2017, cuando la víctima se encontraba en su lugar de trabajo. “Cuando bajaba la escalera en el patio me encontré a Luis, que me dio el primer puntazo en la frente, me empezó a dar trompadas y otra puntada en el pecho”, relató Gilda sobre lo que sucedió ese día. Como pudo se defendió, incluso agarró el cuchillo con una mano y se cortó. Luego, Soto le gatilló tres veces y como no salían las balas, golpeó el revólver contra la escalera y lo desarmó, según contó la víctima la primera jornada del juicio.

Su testimonio y el de su empleadora, quien alcanzó a ver cómo Soto escapaba y fue quien la auxilió, fueron claves, tal como expresó el fiscal Gastón Liotard.

Gilda sufrió cortes en la cabeza, el pecho y una mano, por los que fue atendida en el hospital local y, apenas le dieron el alta, radicó la denuncia en la Policía.

Soto fue detenido, le formularon cargos por el hecho y le dictaron prisión preventiva. Pero en febrero había logrado burlar a los penitenciarios y se había escapado de la U22. Finalmente, el 8 de marzo fue recapturado en una pensión de Cutral Co donde alquilaba una habitación.

Para la defensa de Soto, todo fue una reacción producto de que “estaba enfermo de celos”, y solicitaron su absolución. Sin embargo, los jueces entendieron que había pruebas suficientes de que el hombre actuó deliberadamente.

La pareja, que llevaba 24 años de relación, se había separado en octubre cuando el hombre atacó a su propio hijo en la casa donde vivían los tres, en el barrio Parque Oeste de esa ciudad (ver recuadro). Allí, la Justicia le impuso una restricción de acercamiento hacia su hijo, no así para con la mujer. “No la pude matar”, le habría escrito Soto a un sobrino tras atacar a Gilda.

Apuñaló a su hijo

El 12 de octubre de 2017, Luis Soto atacó a cuchillazos a su hijo de 20 años y le causó distintos cortes en el cuerpo. Fue luego de que Gilda se retirara de la casa, al no soportar más el maltrato. Por ese hecho fue condenado a tres años en suspenso.

144

LEÉ MÁS

Se fugó un preso que apuñaló a su ex esposa y a su hijo

Detuvieron al prófugo de Cutral Co que apuñaló a su ex y su hijo

Lo declaran culpable de intento de femicidio a su ex pareja