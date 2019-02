Sin embargo, no se pudo acusar a su cómplice y sobrino, Braian Gabriel Oviedo, de 23 años, porque al momento de la audiencia estaba prófugo. La fiscal Soledad Rangone explicó que el mismo día del robo, ocurrido el 1° de febrero alrededor de las 18, Oviedo había salido de la U11, donde cumple una condena efectiva (ver aparte).

“Me apuntaron y me amenazaron, pero no me agredieron”, había contado a LM Neuquén el dueño de la quiniela ubicada en calles Belgrano y Violeta Parra, tras el robo. Le llevaron una suma aproximada de 60 mil pesos, un celular, un reloj y cigarrillos, tal como detalló la fiscal en la audiencia.

“El lugar cuenta con cámaras de seguridad, por lo que toda el accionar quedó filmado”, sostuvo Rangone y detalló que ambos ladrones portaban armas de fuego, una de las cuales fue hallada en la casa de la madre de Villegas durante un allanamiento. Era una réplica de arma de fuego tipo pistola color negra, tal como la observada en las filmaciones.

Se trata de tío y sobrino, ambos condenados por robos anteriores. Ahora, la Justicia deberá analizar los beneficios de los que gozaba cada uno.

Por su parte, la defensa oficial no se opuso a la calificación legal, pero sí a la medida cautelar. “Fue demorado en su casa y ha cumplimentado todas las normas de conducta que se le impusieron cuando le otorgaron la condicional. Está trabajando, tiene arraigo y una familia compuesta por su esposa embarazada y tres hijos”, explicó la defensora Verónica Zingoni.

“Ayer iba saliendo de mi casa a firmar y me engancharon. En ese delito no andaba. Yo estoy trabajando en la construcción”, declaró el propio Villegas. Sin embargo, el juez hizo lugar a la preventiva.

Ahora, la Justicia deberá acusar a Oviedo, quien fue recapturado el lunes y volvió a la U11, así como revisar los beneficios que se le habían otorgado a ambos.

17 días estuvo prófugo de la Justicia el segundo delincuente

Braian Gabriel Oviedo salió de la U11 con permiso en una salida transitoria el 1° de febrero. Esa tarde robó la quiniela junto a su tío, pero no volvió a la cárcel. Recién el 18 fue recapturado.

Robaron en una salida y en condicional

Braian Gabriel Oviedo (23)

En 2016, en un acuerdo de partes, fue condenado a 5 años de prisión efectiva por robo armado. Con un cuchillo, asaltó un comercio del que se llevaron celulares, una notebook, ropa y $28.860. El 01/02 era su segunda salida transitoria.

Cristian Adrián Villegas (26)

En junio de 2018, en un acuerdo de partes, fue condenado a 3 años de prisión efectiva por un robo agravado por uso de arma de fuego. En diciembre le otorgaron la libertad condicional, entre otras cosas, por ser sostén de familia.

