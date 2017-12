Cutral Co: acusaron a un hombre por intentar matar a su ex

Cutral co. “Me quiso apuñalar, me decía que iba a volver con él viva o muerta, y que donde me viera me iba a degollar como a un perro”, afirmó la víctima a Cutral Co al Instante, en referencia a una amenaza que le hizo su ex pareja un mes antes de acuchillarla. El agresor, de 61 años, ya fue acusado por la Justicia y está con prisión preventiva.