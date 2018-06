Cutral Co: con un cuchillo y a los tiros, atacó a su ex pareja

Cutral co. Una mujer de 37 años fue atacada por su ex pareja, un joven de 27 años, en su casa de Cutral Co. El agresor la cortó con un cuchillo de cocina y, al retirarse, disparó contra la vivienda. Fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.