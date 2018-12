Da culpa no estar allá

Hoy es uno de esos pocos días en que la distancia duele. Casi como el de los cumpleaños de mis viejos, ya mayores (detesto escribir en primera persona pero vale la excepción), a los que generalmente no suelo asistir por los compromisos asumidos y los más de mil kilómetros. O aquellas situaciones extremas, como el velatorio de un querido tío de este año al que me resultó imposible viajar porque no daban los tiempos.