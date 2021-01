Después de la muerte de Diego Maradona, como se esperaba, se desató una guerra entre Matías Morla , último representante legal del Diez y sus hijos, especialmente Gianinna y Dalma Maradona , quienes además de acusar al letrado de haber perjudicado a su papá en vida, dijo que ahora aseguran que no ha entregado las cuentas del astro del fútbol como corresponden.

"Una persona de bien presenta TODO al otro día! No da vueltas para ganar tiempo... Háblame de todas las deudas que nos dejo tu cliente POR DESPROLIJO E INEFICIENTE! Y ni se les ocurra echarle la culpa a mi papa! La hermana, el cuñado TODOS DESASTRES!", escribió Dalma Maradona en Twitter en un primer mensaje sin nombrar a Mauricio de Alessandro ni a Matías Morla, cosa que cambió en un segundo tweet.

Dalma Maradona contra Matías Morla: "Una persona de bien presenta todo" Dalma Maradona contra Matías Morla: "Una persona de bien presenta todo"

"DONDE ESTÁ TODO EL PATRIMONIO QUE TÚ CLIENTE SUPUESTAMENTE LE TRIPLICO A MI PAPÁ ? El problema de M M (Matías Morla) es haber hablado de más y decir que mi papá no ganó tanta plata en su vida como con el! Algo no me cierra... Ah, ya se que es, el accionar de tu cliente en su totalidad!", añadió irónica la hija mayor de Diego Maradona y Claudia Villafañe.

Horas después de sus primeros tweets, Dalma Maradona escribió otro mensaje dirigido al abogado que apareció en Los ángeles de la mañana hablando de la buena intención de su representado.

"Capaz vos nos podés ayudar Mauricio D'Alessandro. ¿Dónde está el gimnasio que mi papá tenía en Dubái? Ya que en el conteiner que tu cliente nos entregó no está, mi cielo", expresó con ironía Dalma en un tweet que eliminó a los pocos minutos de haberlo publicado.